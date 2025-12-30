44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日首度公開戀情，在社群曬出與父母的家庭合照，照片中還出現一名年輕女子，經紀公司隨後證實對方正是他的女友、中國網紅七七，兩人相差20歲。由於七七在合照中站姿自然、手搭林媽媽肩膀，被形容宛如「準媳婦」，再加上身形變化引發討論，外界開始瘋猜是否已經懷孕，不過經紀公司已否認：「沒有懷孕。」
林俊傑當爸了？否認女友七七懷孕
針對七七是否懷孕的傳聞，記者向林俊傑所屬的經紀公司JFJ 詢問，經紀公司直接回應：「沒有懷孕。」至於林俊傑是否因公開戀情而有結婚打算？雙方家長見過面了嗎？或是否因健康狀況加速成家計畫，經紀公司僅回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」
事實上，林俊傑在公開合照當天，也罕見在社群寫下感性文字，主動談及感情觀與家庭觀，他表示：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴，是一種快樂的見證！」
林俊傑情史回顧！2010年第一次認愛
回顧林俊傑的感情史，2010年他也曾公開認愛名模陳立泠，兩人交往約9個月後分手，這也是他出道以來，第一次正式承認的戀情；他與女團「天氣女孩」成員林采薇也曾低調交往4年，期間共同領養愛犬，直到分手多年後，女方受訪時才鬆口承認，成為他感情史中最長的一段。
至於其他緋聞名單，從金莎、翁滋蔓、徐若瑄、Hebe田馥甄，到李心艾、高宇蓁等人，話題始終沒停過，但林俊傑多半以「好朋友」或「兄妹情」回應，從未正面認愛。這次與七七的關係由經紀公司親口證實，可見他對這段戀情有多重視。
📌資料來源：IG@jjlin
