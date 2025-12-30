我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊傑公開女友七七（左），陪媽媽過壽：「愛不需要長篇大論。」（圖／林俊傑IG@jjlin）

林俊傑當爸了？否認女友七七懷孕

林俊傑情史回顧！2010年第一次認愛

▲林俊傑女友七七（如圖）才20多歲，非常年輕。（圖／IG@jjlin、小紅書@Annalisa七七）

44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日首度公開戀情，在社群曬出與父母的家庭合照，照片中還出現一名年輕女子，經紀公司隨後證實對方正是他的女友、中國網紅七七，兩人相差20歲。由於七七在合照中站姿自然、手搭林媽媽肩膀，被形容宛如「準媳婦」，再加上身形變化引發討論，外界開始瘋猜是否已經懷孕，不過經紀公司已否認：「沒有懷孕。」針對七七是否懷孕的傳聞，記者向林俊傑所屬的經紀公司JFJ 詢問，經紀公司直接回應：「沒有懷孕。」至於林俊傑是否因公開戀情而有結婚打算？雙方家長見過面了嗎？或是否因健康狀況加速成家計畫，經紀公司僅回應《NOWNEWS今日新聞》表示：事實上，林俊傑在公開合照當天，也罕見在社群寫下感性文字，主動談及感情觀與家庭觀，他表示：回顧林俊傑的感情史，2010年他也曾公開認愛名模陳立泠，兩人交往約9個月後分手，這也是他出道以來，第一次正式承認的戀情；他與女團「天氣女孩」成員林采薇也曾低調交往4年，期間共同領養愛犬，直到分手多年後，女方受訪時才鬆口承認，成為他感情史中最長的一段。至於其他緋聞名單，從金莎、翁滋蔓、徐若瑄、Hebe田馥甄，到李心艾、高宇蓁等人，話題始終沒停過，但林俊傑多半以「好朋友」或「兄妹情」回應，從未正面認愛。這次與七七的關係由經紀公司親口證實，可見他對這段戀情有多重視。