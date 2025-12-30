我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（30）日三讀通過《勞工保險條例》修正案，確立「政府負最後支付責任」明文入法，並將「政府撥補」列為勞保基金正式來源，未來勞保基金不必再擔心破產。此外，修法也規定，中央主管機關應至少每 3 年檢討一次保險財務狀況。根據新法，勞保基金來源包含創立時政府一次撥付金額、政府撥補金額、當年度保險費及孳生收入、保險費滯納金、基金運用收益、其他財源挹注及相關收入。條文明確規定，若當年度保險費收入低於給付支出，政府應啟動撥補機制，確保基金運作穩定。院會同時通過附帶決議，要求勞動部向行政院爭取撥補預算「不低於過去年度金額」。此外，為保障弱勢勞工權益，修法後也規定規定，勞工申請紓困貸款可開設「專戶」，該專戶存款不得作為抵銷、扣押或強制執行標的。但條文也設有防弊機制，若勞工未償還貸款本息，將在未來請領保險給付時直接扣減，欠費及未償還貸款本息亦不適用消費者債務清理條例、破產法免責規定及其他請求權消滅時效，確保勞保債權不因時間久遠而消失。國民黨立委廖偉翔表示，相關修法倡議自2012年提出，歷經十餘年的討論終於完成立法，邁進保障勞工權益的重要里程碑。他指出，這次修法最重要的，就是把政府撥補勞保基金「法制化」。未來中央主管機關必須依照財政狀況，每年編列預算撥補，同時也要求政府至少每3年檢視一次勞保財務狀況，讓勞保制度有固定檢討、有制度管理，而不是臨時補救。廖偉翔也說，面對人口老化、少子女化，勞保基金的財務負擔愈加沉重。儘管政府自109年開始撥補勞保，但過去只是政策決定，沒有法律保障，這次把撥補責任寫進法律，就是希望讓勞工多一份安心。不過，廖偉翔也提醒，將「最後支付責任」入法，只是最基本的保障，並不代表勞保問題已經完全解決。他直言，如果政府只是年年編預算撥補，卻不願意正面處理制度本身的缺口、不推動實質改革，最後只會讓國庫負擔越來越重，也無法真正解決問題。廖偉翔強調，「撥補入法只是開始，勞保改革不能跳票」，入法是為了安定民心，改革才能真正確保永續，行政院必須提出更完整、更前瞻的改革方案。最後，廖偉翔表示，他會持續強力監督，絕不容許政府將「最後支付責任修法已完成」當成迴避改革的藉口，讓每一位勞工，不分世代，都能領得到、領得久，讓這份社會安全網真正穩固長久。