2025年表現回顧與前景

地緣政治與市場流動性因素

黃金、白銀、鉑金、鈀金等貴金屬價格週一（29日）大幅回落，其中白銀、鉑金自當日稍早創下的歷史新高下跌，反應投資人在近期漲勢後進行獲利了結。黃金現貨價格下跌4.5%，報每盎司4330.79美元。黃金曾於上週五觸及4549.71美元的歷史新高。2月交割黃金期貨下跌4.6%，報每盎司4343.60美元。鉑金重挫14.5%，至每盎司2096.53美元，盤中曾一度攀升至2478.50美元的歷史新高；白銀下跌9.5%，至每盎司71.66美元，同樣自盤中創下的83.62美元歷史高點回落。現貨鈀金跌幅最深，暴跌15.9%，報每盎司1617.47美元。路透社報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger） 表示：「所有金屬先前都已衝上近期或歷史高位，我們正看到投資人自驚人高點進行獲利了結，導致價格回檔。」儘管週一出現回調，貴金屬在2025年的整體表現依舊驚人。今年以來，黃金累計上漲約65%；鉑金與鈀金也有望錄得年度漲幅；白銀表現最為亮眼，年初至今漲幅高達147%，這主要受到其關鍵礦產地位、供應短缺，以及工業與投資需求增加所推動。梅格表示：「我認為白銀供應受限的基本面因素依然存在，進入2026年，我們對其前景仍持樂觀態度。」克里姆林宮週一表示，由於莫斯科指稱烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯總統官邸，俄國總統蒲亭（Vlamidir Putin）告訴美國總統川普，俄方將重新審視其在和平談判中的立場。黃金作為傳統避險資產，通常在經濟與地緣政治不確定時期表現良好，但當日的獲利回吐情緒蓋過了避險買盤。此外，道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）指出，價格跌勢因而進一步加劇。這主要與美國總統川普（Donald Trump）就「關鍵礦產調查」做出建議的截止日期臨近，以及聖誕假期期間交易清淡有關。