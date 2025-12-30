我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前熱帶太平洋海溫呈現「東冷西暖」的反聖嬰配置，預估台灣2026年1月至3月「氣溫偏暖、雨量略少」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲台灣2026年1月至3月，氣象署預估氣溫正常偏暖機率最高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲台灣2026年1月至3月，氣象署預估雨量正常偏少機率最高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

冬季最冷的1月準備來臨，中央氣象署表示，2026年1月至3月，受到「反聖嬰現象」主導，預估台灣「氣溫偏暖、雨量略少」，是否成為「暖冬」有待觀察，不過仍要提醒民眾，1、2月仍是定義上的冬季，偏暖是和歷史同期做比較，因此仍要留意冷氣團甚至寒流南下的威脅。氣象署預報中心主任黃椿喜說明，目前熱帶太平洋海溫呈現「東冷西暖」的反聖嬰配置，2026年初會回歸正常，夏季再往聖嬰現象靠攏，分析過去5年類似的環境，聖嬰現象這樣的趨勢，會導致東北季風增強，對氣溫影響並不大，但西半部降雨會有偏少情形。黃椿喜提及，翻開明年1至3月預報資料，每個月份的氣溫、海溫都是正常偏暖，1月氣溫在正常值的機率為60％，2月正常值機率50%、偏暖機率30%，3月正常值機率50%、偏暖機率30%。針對未來1季，黃椿喜總結，未來1季反聖嬰現象將減弱至正常，氣溫正常偏高，雨量正常偏少，其中1月氣溫正常機率較高，2、3月氣溫正常偏高，但未來1季是溫度最低期間，因此仍要嚴防寒流及鋒面的連續影響。