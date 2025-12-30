我是廣告 請繼續往下閱讀

中國圍台軍演展開實彈射擊，封鎖台灣，其中第4號實彈射擊臨時危險區，實際上不僅涵蓋領海，甚至已包括領海基點編號T15的七星岩，等同納入台灣附屬島礁土地與內水範圍。共軍東部戰區新聞發言人施毅更說，這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告。高雄市長陳其邁說，中國軍演無助兩岸和平，支持總統賴清德強化國防。陳其邁說，近年來，中國針對台灣環島軍演已有七次之多，不只是破壞海峽區域和平，也對亞太地區的安全造成嚴重隱患。中國這種片面試圖改變現狀的行為，破壞區域穩定，更是國際社會不樂見、不容許的行為。陳其邁說，支持賴清德強化台灣國防與民防，嚇阻中國武力威脅。同時也要呼籲立法院，盡速通過國防預算，捍衛台灣安全，這是全體高雄市民的期盼。和平與安全，決定權就是在自己的手上。台灣內部必須團結一致，不分年紀、性別、黨派、族群，共同守護自由民主的生活方式，強化自身的防衛韌性，才能維護台澎金馬的和平與安全，強化東亞的區域穩定。