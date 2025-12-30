我是廣告 請繼續往下閱讀

《詐欺犯罪危害防制條例》（下稱詐防條例）修正草案，今（30）日經立法院三讀通過。內政部表示，打詐是社會大眾共同目標，也是重要的治安工作，感謝立法院全體委員支持與重視，讓法案迅速完成三讀，將儘速與相關部會研議配套措施，以落實執行修正內容。內政部指出，本次修正主要聚焦在加重處罰、加速攔阻詐欺金流與加強被害人保護等三大面向。首先，在加重處罰方面，下修高額財損詐欺犯罪金額，使被害人財損達新臺幣（下同）100萬元，即處3年以上10年以下有期徒刑，並增訂財損達1,000萬元之層級，同時提高財損達1億元之法定刑至7年以上有期徒刑。並為遏止詐團吸收未成年人、80歲以上或非本國籍人士犯罪，也增訂加重其刑2分之1的規定，大幅加重詐欺犯嫌刑責，提高犯罪成本。其次，在加速攔阻詐欺金流方面，金融機構及虛幣業者將加強跨業照會、聯防通報與建立跨機構科技分析平台，迅速阻斷詐團不法金流，減少詐團犯罪報酬。另授權由司法警察機關與業者合作，共同攔阻疑似被害人，降低民眾財產損失。此外，也擴大警示帳戶、帳號發還剩餘款項的適用範圍，以利被害人早日取回財物，使人民有感。最後，為加強被害人保護，修正自首及自白者減輕或免除其刑規定，須於6個月內先支付與被害人和解或調解之全部金額，再由法院依個案審酌是否減免其刑。另外，詐欺犯罪行為人在賠償被害人全部損害或調（和）解金額前，如有豪奢行為，法院於量刑時將作為科刑輕重之標準。內政部表示，將儘速與相關部會研議配套措施，以落實執行修正內容，並強調政府會持續精進各項防制作為，藉由跨部會合作與公私協力方式，從技術面及法制面加強防制詐欺犯罪發生，以守護民眾財產安全。