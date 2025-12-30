跨年、元旦冷空氣襲台！中央氣象署預報中心科長林伯東表示，明（31）日跨年夜，桃園以北、宜蘭降雨明顯，體感濕冷，周四元旦（1月1日）迎接強烈大陸冷氣團，氣溫持續下滑，周五晚間至周六清晨（1月2日至1月3日）氣溫最冷，北部、東北部近山區將出現6至10度的極端低溫，是否達標寒流有待觀察。
東北季風增強水氣多 跨年桃園以北降雨明顯
林伯東指出，今天東北季風增強影響到跨年夜，水氣增多的情況下，一直到元旦，基隆北海岸、宜蘭、桃園以北降雨明顯，特別是基隆北海岸、宜蘭會有局部大雨，周五至周日水氣減少轉乾冷，北部、東半部降雨趨緩，中南部多雲到晴，下周一（1月5日）新一波冷空氣抵達，北部、東半部降雨會再增加。
跨年夜低溫12度 元旦後冷氣團最冷剩6度
氣溫方面，林伯東提及，今天東北季風增強後逐漸降溫，明天跨年各地入夜低溫約14度，空曠地區剩下12度；元旦強烈大陸冷氣團南下，白天北部、宜蘭17至18度、中部和花東21至23度，南部25度。
林伯東提醒，周五晚間至周六清晨氣溫最低，北部近山區低溫6至8度，苗栗以北普遍8至10度，台中以北、宜花、彰化以南近山區10至12度，預報仍有機會達寒流等級，但仍有待觀察。此外，周四晚間至周六清晨，北部、東北部1500公尺以上高山有降雪機率，中部以北3000公尺以上高山有機會結冰。
資料來源：中央氣象署
