▲基隆市長謝國樑與新北市長侯友宜共同主持「基隆捷運先期工程開工動土典禮」。（圖／記者林怡昕攝，2025.12.30）

▲基隆市長謝國樑說，SB18站（北五堵）是雙北進入基隆的第一站。（圖／新北捷運工程局提供）

北北基生活圈再進化！基隆捷運工程經費目前正在中央審議中，避免等待時間影響完工期程，新北市與基隆市府共識採取「四大優先」，率先推動先期工程施工，今（30）日舉行開工典禮，新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑出席，侯友宜說，因應冗長的行政程序，在等待審議同時，先採並行作業，縮短推動時程；謝國樑則強調，基隆捷運不僅是一條交通線，更是推動都市再造與產業轉型的重要契機。侯友宜表示，基隆捷運由交通部規劃，為中運量運輸系統，計畫經費696.89億元，全長約15.6公里，共13座車站，橫跨北北基3縣市，路線從基隆市八堵，沿基隆河谷廊帶深入市區，經過南陽大橋後，終點至台北南港。2024年初行政院核定綜合規劃後，新北市承擔起建設與營運責任，隨即啟動基本設計作業，同年12月首度將工程經費提送交通部審議，一年來已四度送審交通部，目前已同意，刻由工程會審議中。侯友宜說明，因應冗長的行政程序，在等待審議同時，採並行作業，以縮短推動時程，採取「四大優先」策略，包含「細設先行」、「機電後擴」、「先期工程率先施工」及「地下段統包工程先招標」。目前高架段細部設計已於今年7月啟動、機電後擴已完成議價，保留決標中、今日先期工程已率先動工、地下段統包工程已於12月29日上網招標，預算金額約176億元，待工程經費審議通過後，土木及機電即可決標開工，讓主體工程進入施工階段。謝國樑強調，基隆捷運不僅是一條交通線，更是推動都市再造與產業轉型的重要契機。其中，SB18站（北五堵）作為雙北進入基隆的第一站，將成為捷運建設與都市更新結合的核心亮點，象徵基隆邁向新時代的重要門戶。市府同步推動「基隆智慧科技園區」計畫，將引導倉儲物流產業轉型為科技研發與辦公空間，結合住宅與商業複合使用型態，打造嶄新的城市面貌。謝國樑續指，園區開發總樓地板面積初估接近50萬坪，其中產業比例佔多數，預期可創造數萬個就業機會。「基隆智慧科技園區」面積約30公頃，目前由都市發展處辦理規劃作業，預計於明年辦理都市計畫檢討變更，並採市地重劃整體開發。在空間規劃上，市府「以人為本」的核心理念，借鏡台北信義計畫區，規劃長超過3公里的立體人行空廊系統，串連捷運車站與17處街廓、約25棟建築物。此設計不僅因應基隆多雨氣候，規劃提供更安全、友善且連續立體的人行環境，落實捷運導向發展（TOD）理念新北捷運工程局長李政安指出，基隆捷運先期工程決標金額為1.97億元，擇定SB19站率先動工，係因該區屬山坡地地形，須依法辦理水土保持審查程序，才可進場施工；另考量施工範圍內既有樹木需辦理移植作業，相關程序均需較長作業時間，故先於此動工，先期工程內容除上述作業外亦包含施作擋土排樁、開挖、排水設施等，完成後以接續站體施工，可有效縮短捷運施工時程。李政安最後提及，新北市政府推動興建的基隆捷運2033年完工，亦銜接2032年完工的的捷運汐東線，未來再串聯本府推動中的台北市民生線，基隆八堵民眾就能「一車到底」便利往返汐止、南港或大稻埕，大幅提升大台北地區往來基隆的便捷性，引進人流外，還可帶動基隆、汐止產業轉型。