我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屏東縣33鄉鎮市提供約2,725位長輩營養送餐服務。（圖／記者莊全成翻攝）

「送的不只是餐，更是溫暖」在屏東的大街小巷中，一群長照送餐志工每日騎著機車、提著便當，將熱騰騰的餐食與關懷送進長輩家中。屏東縣政府長期照護處表示，截至114年11月，全縣已於33鄉鎮市提供約2,725位長輩營養送餐服務，成為在地安老的重要支持。縣府長照處指出，目前特約15家營養餐飲服務單位，為低收及中低收入失能長輩提供每日午、晚餐配送，由志工親送到府，除確保營養需求，也在送餐過程中關心長輩身心狀況，讓餐盒成為陪伴與關懷的媒介。送餐志工鄧順美分享，許多弱勢長輩住在狹窄巷弄裡，連導航都難以辨識，她常靠向鄰里問路、憑記憶穿梭其中，只為準時把便當送到長輩手中。送餐時的簡單問候與提醒，是獨居長輩一天中最期待的溫暖時刻，連家人也因此加入送餐行列。身障送餐志工陳福曉深知失能者的不便，送餐之餘也留心長輩生活狀況，曾即時發現長輩跌倒受困，迅速通報救護與社工協助，守護長輩安全。他表示，志工不只是送餐，更是天天送上的關懷。長照處強調，送餐服務不僅解決餐食需求，更透過志工的腳步，把溫暖送進每一條巷弄，讓社區充滿人情味。