金曲歌王林俊傑昨（29）日深夜曬出幫媽媽慶生的家庭合照，且同時認愛23歲的中國網紅女友七七（Annalisa），出道22年來首度放閃，震撼演藝圈。粉絲也猜測或許是林俊傑喜事將近，而七七過去穿婚紗的美照也在小紅書、微博上瘋傳；只見她選擇一套低胸復古的典雅婚紗，露出雪白鎖骨，整體造型相當甜美可愛。

林俊傑認愛白富美網紅　七七絕美婚紗照曝光

林俊傑公開與七七的戀情後，七七的家庭背景也被挖出，據悉她是中國白富美，繼承媽媽大量遺產，爸爸則是上市公司老闆。兩人的緋聞從今年初就開始出現，多次被粉絲目睹在美國、東京等地約會，據說住的都是七七家的房產，可見女方財力驚人。

外界也開始猜測林俊傑願意公開認愛，應該是好事將近了，而七七過往曾在小紅書PO過的婚紗美照也被人挖出；去年3月時七七發文，「偶爾羨慕情侶，時常慶幸自由，那就為自己穿一次婚紗吧！」

▲林俊傑認愛白富美網紅！23歲七七絕美婚紗照曝光　露鎖骨雪白嫩肌（圖／Annalisa七七小紅書）
▲23歲的七七穿婚紗的美照被網友挖出，甜美可愛又不失氣質。（圖／Annalisa七七小紅書）
七七穿婚紗美翻　林俊傑公司否認結婚規劃

只見她身穿復古白紗，胸前有典雅刺繡，搭配兩側的蓬蓬袖，看起來甜美又不失氣質。而婚紗的低胸設計讓七七露出纖細鎖骨及大片雪白肌膚，不少粉絲見狀都稱讚七七美得像AI，宛如洋娃娃一般。

如今這張婚紗照再度因發網友討論，不少人猜測會不會她當時早已與林俊傑交往。至於兩人是否有考慮婚事，林俊傑經紀公司回應：「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心」，同時也否認關於七七懷孕的傳聞。

▲快訊／林俊傑公開女友！帶嫩妹陪媽媽過壽：愛不需要長篇大論（圖／林俊傑IG@jjlin）
▲林俊傑（右2）幫媽媽慶生，七七（左1）也在一旁陪伴。（圖／林俊傑IG@jjlin）
