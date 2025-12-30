我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著朝野因《財劃法》修法問題持續激烈交鋒，行政院長卓榮泰以「不副署」手段回應，引爆新一波憲政爭議。在政治攻防升溫之際，《美麗島電子報》29日公布12月最新國政民調，結果顯示，藍綠白三黨的好感度部分，以民進黨38.3%，領先國民黨的35.1%與民眾黨的32.9%。對此，前立委林濁水直言，民進黨延續了2年的憲政大戰略必有極為嚴重、必須反省之處，若不調整，前景堪慮。林濁水表示，三黨纏戰2年，民眾對三黨反感都遠遠大於好感，三黨俱敗，完全是歲末冬寒景象，迄今綠基本盤既遠大於藍，更遠遠大於白；不料綠站在這樣的絕對優勢上，反感反而居冠！林濁水指出，至於總統，三家調查數據分別顯示，《震傳媒》不滿意47.4%、滿意43.4%；《台灣民意基金會》不贊同48.6%、贊同43.4%；《美麗島電子報》不滿52.2%；滿意40.6%。「最驚人的是藍白違憲惡修《憲訴法》、《財劃法》。」林濁水進一步分析，雖憲法法庭挺行政權，但三民調中表現的民意，是雖對三黨各打50大板，但歸咎在綠的竟多於藍白，而大法官也一併犧牲了民眾的信賴感。最後，林濁水也強調，無論如何，民進黨延續了2年的憲政大戰略必有極為嚴重，必須反省之處，「若不調整，前景堪慮」。該民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並由畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查時間為2025年12月22日至24日，範圍涵蓋全國22縣市，對象為年滿20歲、設籍於調查範圍內的民眾。調查採住宅電話與行動電話雙軌抽樣，成功完成訪問1083人（住宅電話705人、行動電話378人），在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為±3.0%。