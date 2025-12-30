迎接2026年，明（31）晚就是跨年夜，全台各地都有舉辦跨年晚會，但跨年夜foodpanda台北、高雄有交通管制的區域會暫停外送，僅提供民眾自行外帶。Uber搭車上車點也有調整。《NOWNEWS》為讀者整理了跨年夜點餐、叫車的注意事項一次看。
foodpanda 台北、高雄跨年晚會交管區暫停外送
foodpanda配合台北、高雄跨年晚會的人潮管制，foodpanda於2025年12月31日至2026年1月1日期間，暫停部分區域的美食外送、生鮮雜貨及預訂服務。雖然外送暫停，但foodpanda表示 「外帶自取」服務不受影響，建議民眾若有餐飲需求可提前下訂並自行前往取餐。
台北管制區：12月31日18:00至1月1日3:00，暫停服務範圍為台北市政府公告之「臺北最 High 新年城」第三階段交通管制範圍。
高雄管制區：12月31日14:00至1月1日3:00，暫停服務範圍為高雄市政府公告之「2026 高雄跨年晚會」管制範圍。
Uber全台跨年晚會上車點建議
Uber App 宣布跨年期間行程不受影響，但因應龐大人潮，建議民眾盡量減少使用「提前預訂」功能，改為直接即時叫車，以免因交通阻塞影響行程。若已預約行程，建議主動聯繫駕駛避開交管路段。為了讓乘客更容易找到車輛，Uber 整理了全台主要跨年晚會的「建議上車地點」：
2026 臺北最 High 新年城
建議上車地點：
市民大道＆永吉路口
忠孝東路＆延吉街口
仁愛路＆延吉街口
信義路＆基隆路口
信義路＆松勇路口
閃耀新北・圈起 1314 新北跨河煙火
建議上車地點：
淡水端：中正路一段、中正路二段 & 淡海路口
八里端：商港三路、商港九路
2026 桃園 ON AIR 跨年晚會
建議上車地點：
計程車排班區
單向路邊禁停：文康路（領航南路－永園路之區間）
新竹 ON LOOP 不斷電
建議上車地點：無，請搭乘會場接駁車
2026 台中最強跨年夜
建議上車地點：
河南路＆凱旋路口
經貿五路＆凱旋路口
黎明路三段＆凱旋路口
2026「包你發」麗寶跨年演唱會
建議上車地點：
月眉北路&月眉東路二段口
月眉北路&月眉東路一段口
2026台南好Young跨年演唱會
建議上車地點：
永華路二段 & 中華西路二段口
府前路二段 & 中華西路二段口
永華路二段 & 建平路口
永華三街 & 怡平路口
2026 雄嗨趴高雄跨年晚會雄跨年晚會
建議上車地點：
成功二路 – 復興三路口
中華五路 – 復興三路口
中山三路 – 正勤路口
中山三路 – 凱旋四路口
2026「紫耀義大 義享奔騰」義大世界跨年煙火秀
建議上車地點：義大二路口
資料來源：Uber、foodpanda
我是廣告 請繼續往下閱讀
foodpanda配合台北、高雄跨年晚會的人潮管制，foodpanda於2025年12月31日至2026年1月1日期間，暫停部分區域的美食外送、生鮮雜貨及預訂服務。雖然外送暫停，但foodpanda表示 「外帶自取」服務不受影響，建議民眾若有餐飲需求可提前下訂並自行前往取餐。
台北管制區：12月31日18:00至1月1日3:00，暫停服務範圍為台北市政府公告之「臺北最 High 新年城」第三階段交通管制範圍。
高雄管制區：12月31日14:00至1月1日3:00，暫停服務範圍為高雄市政府公告之「2026 高雄跨年晚會」管制範圍。
Uber App 宣布跨年期間行程不受影響，但因應龐大人潮，建議民眾盡量減少使用「提前預訂」功能，改為直接即時叫車，以免因交通阻塞影響行程。若已預約行程，建議主動聯繫駕駛避開交管路段。為了讓乘客更容易找到車輛，Uber 整理了全台主要跨年晚會的「建議上車地點」：
2026 臺北最 High 新年城
建議上車地點：
市民大道＆永吉路口
忠孝東路＆延吉街口
仁愛路＆延吉街口
信義路＆基隆路口
信義路＆松勇路口
閃耀新北・圈起 1314 新北跨河煙火
建議上車地點：
淡水端：中正路一段、中正路二段 & 淡海路口
八里端：商港三路、商港九路
2026 桃園 ON AIR 跨年晚會
建議上車地點：
計程車排班區
單向路邊禁停：文康路（領航南路－永園路之區間）
新竹 ON LOOP 不斷電
建議上車地點：無，請搭乘會場接駁車
2026 台中最強跨年夜
建議上車地點：
河南路＆凱旋路口
經貿五路＆凱旋路口
黎明路三段＆凱旋路口
2026「包你發」麗寶跨年演唱會
建議上車地點：
月眉北路&月眉東路二段口
月眉北路&月眉東路一段口
2026台南好Young跨年演唱會
建議上車地點：
永華路二段 & 中華西路二段口
府前路二段 & 中華西路二段口
永華路二段 & 建平路口
永華三街 & 怡平路口
2026 雄嗨趴高雄跨年晚會雄跨年晚會
建議上車地點：
成功二路 – 復興三路口
中華五路 – 復興三路口
中山三路 – 正勤路口
中山三路 – 凱旋四路口
2026「紫耀義大 義享奔騰」義大世界跨年煙火秀
建議上車地點：義大二路口
資料來源：Uber、foodpanda
更多「2026跨年」相關新聞。