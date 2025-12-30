迎接2026年，明（31）晚就是跨年夜，全台各地都有舉辦跨年晚會，但跨年夜foodpanda台北、高雄有交通管制的區域會暫停外送，僅提供民眾自行外帶。Uber搭車上車點也有調整。《NOWNEWS》為讀者整理了跨年夜點餐、叫車的注意事項一次看。

▲foodpanda 於 12月 31 日 18 點至1 月 1 日 3 點暫停台北、高雄跨年晚會區域外送服務。（圖／foodpanda提供）
foodpanda 台北、高雄跨年晚會交管區暫停外送

foodpanda配合台北、高雄跨年晚會的人潮管制，foodpanda於2025年12月31日至2026年1月1日期間，暫停部分區域的美食外送、生鮮雜貨及預訂服務。雖然外送暫停，但foodpanda表示 「外帶自取」服務不受影響，建議民眾若有餐飲需求可提前下訂並自行前往取餐。

台北管制區：12月31日18:00至1月1日3:00，暫停服務範圍為台北市政府公告之「臺北最 High 新年城」第三階段交通管制範圍。

高雄管制區：12月31日14:00至1月1日3:00，暫停服務範圍為高雄市政府公告之「2026 高雄跨年晚會」管制範圍。

▲Uber 今（30）日宣布，再次與台灣高鐵持續深化合作，為 Uber App 及高鐵用戶提供更多乘車優惠活動。（圖／Uber提供）
▲Uber App 宣布跨年期間行程不受影響，但建議民眾減少使用「提前預訂」功能，改為直接即時叫車，同時Uber 整理全台跨年晚會的建議上車地點。（圖／Uber提供）
Uber全台跨年晚會上車點建議

Uber App 宣布跨年期間行程不受影響，但因應龐大人潮，建議民眾盡量減少使用「提前預訂」功能，改為直接即時叫車，以免因交通阻塞影響行程。若已預約行程，建議主動聯繫駕駛避開交管路段。為了讓乘客更容易找到車輛，Uber 整理了全台主要跨年晚會的「建議上車地點」：

2026 臺北最 High 新年城

建議上車地點：

市民大道＆永吉路口

忠孝東路＆延吉街口

仁愛路＆延吉街口

信義路＆基隆路口

信義路＆松勇路口

閃耀新北・圈起 1314 新北跨河煙火

建議上車地點：

淡水端：中正路一段、中正路二段 & 淡海路口

八里端：商港三路、商港九路

2026 桃園 ON AIR 跨年晚會

建議上車地點：

計程車排班區

單向路邊禁停：文康路（領航南路－永園路之區間）

新竹 ON LOOP 不斷電

建議上車地點：無，請搭乘會場接駁車

2026 台中最強跨年夜

建議上車地點：

河南路＆凱旋路口

經貿五路＆凱旋路口

黎明路三段＆凱旋路口

2026「包你發」麗寶跨年演唱會

建議上車地點：

月眉北路&月眉東路二段口

月眉北路&月眉東路一段口

2026台南好Young跨年演唱會

建議上車地點：

永華路二段 & 中華西路二段口

府前路二段 & 中華西路二段口

永華路二段 & 建平路口

永華三街 & 怡平路口

2026 雄嗨趴高雄跨年晚會雄跨年晚會

建議上車地點：

成功二路 – 復興三路口

中華五路 – 復興三路口

中山三路 – 正勤路口

中山三路 – 凱旋四路口

2026「紫耀義大 義享奔騰」義大世界跨年煙火秀

建議上車地點：義大二路口

資料來源：Uberfoodpanda

