我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電又更進一步！近日在官網上更新，提及公司2奈米（N2）技術已如期於2025年第四季開始量產，正式宣告了2奈米時代的來臨。與過往重大製程突破時舉行盛大慶祝活動或發布正式新聞稿的做法不同，台積電此次選擇在其官方網站的技術頁面上，靜悄悄地更新了一行文字。台積電在官網上更新一行字「台積電2奈米（N2）技術已按計畫於2025年第四季開始量產」。並提及，公司N2技術將成為業界在密度和能源效率上最為先進的半導體技術。N2技術採用領先的奈米片電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。N2及其衍生技術將因我們持續強化的策略，進一步擴大台積公司的技術領先優勢。根據台積電公布的技術參數，與前一代N3E製程相較，N2在相同功耗下可提升10%至15%的效能。若在相同效能下，則能降低25%至30%的功耗。對於混合設計（包含邏輯、類比與SRAM）而言，其電晶體密度可提升15%。而針對純邏輯設計，密度增幅更高達20%。此外，根據韓國媒體指出，面對三星持續推進先進製程，全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）傳出正加快美國亞利桑那州晶圓廠進程，原訂2028年啟動的3奈米量產，傳出有望提前一年至2027年啟動。