台北市長蔣萬安前天剛從上海雙城論壇返台，怎料，昨天中共隨即宣布軍演，讓外界看傻眼。蔣萬安今（30）日赴台北市議會六大委員會送水果致意，慘遭民進黨籍台北市議員許淑華當面追問狂酸，「為什麼軍艦要擾台？為什麼軍演？不要不講話就離開啊！」蔣萬安笑臉回「謝謝」，便離開委員會現場。蔣萬安剛結束上海雙城論壇行程返台，怎料，中國解放軍東部戰區隨即宣布在台灣周遭展開軍演，就連綠委沈伯洋也直呼，「這就是現實」，指出在中國的戰略劇本中，從來只有「進攻」沒有所謂的「善意」。今天蔣萬安赴台北市議會六大委員會送水果致意，民進黨籍台北市議員林延鳳當面向蔣萬安喊話，「拜託！請立委們趕快審預算，讓我們可以成功爭取首都加給」、「趕快審預算啦」，蔣萬安則反嗆「財劃法要執行啦！照顧台北市」，現場飄出火藥味。民進黨籍台北市議員李建昌見到蔣萬安也提及，台北市政府工務審查會審查各局處預算，今天下午都已經二讀通過，希望蔣萬安發揮影響力，中央總預算趕快付委審查，蔣萬安則打趣用台語回應「我現在又不是立委啊！」李建昌則嗆，「你是老大誒！」民進黨籍台北市議員洪健益也幫腔「你叫我們審預算，中央不過也沒有用啊！」民進黨籍台北市議員許淑華更是一見到蔣萬安，就窮追猛問「問什麼軍艦要擾台呢？為什麼要軍演呢？不要不講話就離開啊！」蔣萬安笑臉回「謝謝」，便離開委員會現場。