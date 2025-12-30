我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨7位立委日前赴中國廈門參加台商協會活動，遭指控和北京政府交流「接旨」，以反對軍購特別預算案一事；而藍委翁曉玲今（30）日再度出招增列修憲案，新增「人民罷免正副總統」的法源，只要經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，即可提出罷免案。對此，民進黨立委吳思瑤大嘆，台灣有國民黨，真是倒了N輩子的霉！吳思瑤指出，看懂國民黨的伎倆，軍演這一天，擋軍購條例怕被罵，藍白就使出「打假球戰術」，議程未審定，拖一天是一天，拖到週五再封殺？但是爭議性法案，國民黨可沒在客氣，就明著來了。吳思瑤續指，「違憲之母」翁曉玲一口氣提出2個報復性法案，包括《公投法》第五條修正案：立院提出的公投，中選會一定必須舉辦，就算是「違法公投」也不能拒絕；以及《憲法》增修條文第二條修正案：增加「人民罷免總統」的法源，而且門檻極低即可成案。「國民黨為自救，就把立委罷免案加嚴難度；為鬥爭總統，反而放寬總統罷免案門檻！」吳思瑤直言，阻擋人民需要的國防、國安，強推破壞社會安定的議案。她更狠酸，蔣萬安去中國，帶回軍演的伴手禮；翁曉玲去中國，帶回亂台的新指令。台灣有國民黨，真是倒了N輩子的霉！