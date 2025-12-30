我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年新竹縣長選舉，國民黨內有新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘三強相爭，黨內今（30）日中午11點半首度在新竹縣長官邸內協調，3人都親自出席，最終達成共識，林思銘願意退出初選。對此，陳見賢回應，感謝林思銘長期堅守立法院第一線，在關鍵時刻展現對國民黨的責任感與使命感，這正是人民所期待的政治風範。國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天到新竹縣參與協調會，新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、前新竹縣長邱鏡淳擔任協調人，希望黨內陳見賢、徐欣瑩、林思銘能有一人代表出戰，避免國民黨在新竹縣分裂，最終達成共識，林思銘願意退出初選。對此，陳見賢回應，要誠摯感謝林思銘，長期堅守立法院第一線，兢兢業業為新竹縣民發聲，在關鍵時刻展現對國民黨的責任感與使命感。能在重要關頭選擇站在第一線，為地方、為制度、為國家承擔責任，這正是人民所期待的政治風範。陳見賢說，展望未來，無論是《財政收支劃分法》的修法、中央預算的合理分配，或重大建設資源的爭取，都高度仰賴立法委員在國會第一線的強力把關。面對民進黨中央違憲亂政、恣意擴權，唯有維持藍白過半，才能有效監督、制衡權力，避免一黨獨大，讓國家回到理性與制度的正軌。因此，我也要再次感謝林委員，替新竹縣、替人民守住國會的重要防線。陳見賢續指，新竹縣人口已突破59.7萬人，族群多元、結構年輕，加上科學園區與完整產業鏈聚集，使新竹縣成為全台無可取代的科技重鎮。過去十年，新竹縣能有今日的發展成果，正是奠基於楊文科縣長與縣府團隊一步一腳印所打下的穩固基礎。未來，我將在既有成果上持續深化，以「長期、可持續、可跨世代延展的制度建設」為核心，帶領新竹縣邁向下一個發展階段。陳見賢也提及，縣民對教育、交通、托育、長照、生活品質與公共安全的期待，是我願意承擔、持續投入的最大動力。新竹縣接下來需要的是更精準、更有效率的治理方式，透過數據治理與資源整合，讓每一分投入都用在最需要、也最能產生效益的地方。我的目標始終如一，讓孩子安心成長、青年安心打拚、長者安心生活，讓努力被看見、付出被尊重，讓新竹縣成為一座充滿希望與溫度的城市。陳見賢喊話，新竹縣要更好，國民黨一定要更團結，中華民國要走得穩，更需要大家共同守護。唯有彼此信任、站在一起，才能真正替地方發聲。我也將持續勤走基層、傾聽民意，和大家一起為新竹縣的未來努力打拚。