今（31）日就是2025年的最後一天，跨年夜台灣各縣市都舉辦了演唱會，世界各國也有盛大煙火秀，讓群眾在倒數聲中迎接嶄新的2026年。事實上，跨年夜倒數計時的文化，是在20世紀中葉才開始出現；而台灣的第一場跨年演唱會，則誕生於1986年。《NOWNEWS今日新聞》將帶您回顧跨年夜越辦越盛大的歷史軌跡！
跨年夜倒數計時的文化起源！施放煙火象徵火箭起飛
每年的最後一天肯定是特別的日子，數千年來深受人類重視，但因各個文明最早發展並使用的曆法大不同，因此在20世紀之前，並未產生全球性的同步跨年現象。
直到20世紀初，隨著廣播問世，美國才開始出現跨年慶祝儀式。紐約時代廣場從1907年開始舉辦降球儀式（Times Square Ball），當時因紐約禁止施放煙火，主辦方改用一顆被稱為「時報球」的球體，沿著特殊設計的旗杆下降141英尺，過程剛好60秒，象徵迎接新年的到來；不過最初民眾僅是歡欣鼓舞地觀看球體下降的過程。
到了1940年代，隨著廣播系統在美國日益普及，廣播主持人格勞爾（Ben Grauer）會在每年12月31日跨年夜，透過廣播轉播時代廣場的降球儀式，並在球體下降過程中描述現場狀況。到了1955年，適逢美蘇兩國展開太空競賽，格勞爾靈機一動，採用火箭發射時的倒數方式轉播，從球體下降的最後10秒開始倒數，用緊湊的節奏讓聽眾身歷其境。
隨後，倒數文化漸趨盛行，到了1970年代，紐約時代廣場跨年活動已出現全員齊聲倒數的盛況，後續更傳遍全世界，跨年夜的慶祝活動也越來越多元。
台灣第一場跨年演唱會！1986年快樂天堂群星集結
至於台灣要等到何時才有跨年活動？又為何台灣每次跨年都會舉辦演唱會呢？起初台灣的跨年文化並不盛行，當時大多數民眾仍依照農曆過節。直到1986年，當時的台北圓山動物園要搬遷至木柵，引起全民關注動物權益。
對此，滾石唱片集結旗下當紅歌手，包含李宗盛、周華健、齊豫、潘越雲等人，共同錄製〈快樂天堂〉這首歌曲並發行專輯，由陳復明譜曲、呂學海寫詞。
〈快樂天堂〉當時紅遍全華人圈，同年12月31日，滾石唱片於中華體育館舉辦「快樂天堂跨年晚會」大型演唱會，讓群星一起在開頭〈快樂天堂〉，隨後開始接力個別演唱招牌曲，由張艾嘉帶領觀眾倒數計時，跨年迎接1987年的到來，成為台灣跨年演唱會的始祖與雛形。
雖然在後續幾年，台灣的跨年慶祝文化一度沉寂，但直到1990年代末期，各縣市政府開始積極籌辦跨年晚會；到了2004年台北101首次舉辦跨年煙火秀，讓台灣擁有了國際級的跨年煙火，也讓跨年夜文化成為每年不可或缺的盛事。
資料來源：timessquare
我是廣告 請繼續往下閱讀
每年的最後一天肯定是特別的日子，數千年來深受人類重視，但因各個文明最早發展並使用的曆法大不同，因此在20世紀之前，並未產生全球性的同步跨年現象。
直到20世紀初，隨著廣播問世，美國才開始出現跨年慶祝儀式。紐約時代廣場從1907年開始舉辦降球儀式（Times Square Ball），當時因紐約禁止施放煙火，主辦方改用一顆被稱為「時報球」的球體，沿著特殊設計的旗杆下降141英尺，過程剛好60秒，象徵迎接新年的到來；不過最初民眾僅是歡欣鼓舞地觀看球體下降的過程。
至於台灣要等到何時才有跨年活動？又為何台灣每次跨年都會舉辦演唱會呢？起初台灣的跨年文化並不盛行，當時大多數民眾仍依照農曆過節。直到1986年，當時的台北圓山動物園要搬遷至木柵，引起全民關注動物權益。
〈快樂天堂〉當時紅遍全華人圈，同年12月31日，滾石唱片於中華體育館舉辦「快樂天堂跨年晚會」大型演唱會，讓群星一起在開頭〈快樂天堂〉，隨後開始接力個別演唱招牌曲，由張艾嘉帶領觀眾倒數計時，跨年迎接1987年的到來，成為台灣跨年演唱會的始祖與雛形。