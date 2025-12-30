我是廣告 請繼續往下閱讀

▲D社突然飆髒話X表示：「你以為我已經結束了嗎？哈哈哈，你他X的錯了，我回來了！」全網又驚又喜。（圖／dispatch_tiktok）

D社突喊：我回來了 全網瘋猜2026有元旦情侶

南韓最強狗仔《Dispatch》（簡稱D社）每年一月一日都會宣布「元旦情侶」，不過他們自2022年開始從缺，但5天前突然發布黑底白字預告文：「你以為我已經結束了嗎？哈哈哈，你他X的錯了，我回來了！」驚呆全球網友：「這是在預告元旦情侶將回來了嗎？」紛紛期待2026年一號情侶主人公究竟會是誰！D社在聖誕節突然發布一隻短影音，上面寫下：「你以為我已經結束了嗎？哈哈哈，你他X的錯了，我回來了！」文字還沒跑完，許多網友就在留言區自嗨，貼出各組喜愛的CP名單，包含近日話題纏身的BTS田柾國、aespa成員Winter、BLACKPINK成員Jennie跟BTS的V等等，關於「元旦情侶」的討論相當熱，也在台灣Threads掀起熱烈討論與猜測。不過，也有眼尖網友發現，該支短影音後段其實出現了一名聖誕老人，隨後D社也在社群平台公開IVE成員張員瑛的聖誕特別企劃內容，不少人認為，這次的黑底白字預告更像是為聖誕企劃鋪陳的「釣魚文」，並非真的預告元旦情侶。《Dispatch》簡稱D社，是南韓最強的八卦狗仔，最出名的就是每年一月一日都會宣布「元旦情侶」，從2013年開始的金泰希、Rain、隔年的「少女時代」潤娥、李昇基，以及2021年的孫藝真、玄彬等等，幾乎每一組都震撼全韓，可信度也被網友公認是狗仔界的天花板。不過，D社已在2022年開始從缺，原因包含李鍾碩於2022年12月30日在頒獎典禮告白IU，搶先破哏2023年的元旦情侶，再加上李善均離世後，整個演藝圈氣氛低迷，讓D社選擇按下暫停鍵，今年同樣未公開元旦情侶，所以大家認為，D社今年起會「恢復營業」，紛紛認為該影片就是「預告文」。2013年：金泰希、Rain2014年：「少女時代」潤娥、李昇基2015年：李政宰、林世玲2016年：金俊秀、EXID成員Hani（哈妮）2017年：因總統改選暫停1次🔴2018年：李周妍和GD、李準與庭沼珉2019年：EXO成員KAI、BLACKPINK成員Jennie2020年：因總統改選暫停第2次🔴2021年：孫藝真、玄彬2022年：失約🔴2023年：從缺🔴，因李鍾碩於2022年12月30日在頒獎典禮告白IU，D社只好在2022年12月31日提早曝光李鍾碩跟IU的約會照，2人也在當天發聲明認愛。2024年：三度失約🔴，疑似是2023年李善均突然離世，演藝圈氣氛低迷，所以D社不想在新年爆料，以此方式悼念故人。2025年：也無故從缺