▲彰化縣長王惠美今宣布「友善育兒行動3.0」，生第3胎可補助8萬元。（圖／彰化縣政府提供，2025.12.30）

彰化縣不僅生育低，人口外流也嚴重，為應對日趨嚴重的少子化問題，除了提高生育補助，第3胎最高補助8萬元、已針對幼童推出萬元消費的童萌卡，縣長王惠美今天再宣布推出好孕卡，凡完成一次產檢，可獲500元電子票證補助，最高14次可領7千元。少子化時代各縣市「生不如死」，彰化縣尤其嚴重，不僅生育率逐年下降，每年還有約1萬縣民遷戶口到隔鄰的台中市。為應對日趨嚴重的少子化問題，彰化縣政府今（30）日舉辦「友善育兒行動3.0」啟動記者會，縣長王惠美宣布明年起推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等3大措施，涵蓋懷孕、生產到育兒等重要階段，提供更完整及貼近需求的支持。「好孕卡」針對孕婦提供14次公費產檢服務，每次產檢可獲500元悠遊卡補助，最高補助7千元，可用於產檢交通接駁、加油充電或藥妝店及醫療院購物使用。「生育補助加碼」方案則是生越多、補助越多，明年起生育補助由原本每胎3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎及以上8萬元，民眾於戶政事務所辦理登記時可一併申請，盼讓年輕家庭願生、敢生。今年已實施的「童萌卡」，明年持續辦理，針對1歲至3歲的幼兒發放1萬點（每點1元），可用於購買嬰幼兒必需品，未來更計畫納入早療（機構院所）使用。悠遊卡董事長林志盈表示，彰化縣全國首創的童萌卡，由縣府投入2億元預算補助家長，將龐大商機留給在地店家，發行至今已突破2萬張，點數領用率高達9成。