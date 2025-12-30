台中地檢署今日偵結新光三越中港店氣爆案，依過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴新光三越總公司、中港店及相關管理、承攬人員共13人，其中包含新光三越中港店店長。檢方指出，該店2月13日進行12樓改裝工程時，未依法申請裝修許可與提報消防計畫，亦未確實關閉瓦斯並拆除感知器，導致瓦斯外洩遇熱引發氣爆，釀成5死38傷。新光三越今日也針對結果發出4點聲明。
新光三越今（30）日就台中店意外事件偵查終結起訴，4點聲明如下：
（一）、新光三越就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場 民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。針對檢方起訴， 本公司表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必 要之司法程序。
（二）、本公司為進一步確保員工安全，我們已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓 練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確 保每位員工能在更加安全的環境中工作。這些措施將作為公司未來營運的基本承諾，確保 無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。
（三）、於事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協 助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時，在此基礎上， 我們亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與 教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。我們將此視為企業永續的重要根本， 全面提升自我要求。
（四）、新光三越深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作 夥伴持續的信任與支持，我們必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律 程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。
台中地檢署今日偵結新光三越中港店氣爆案
檢方指出，新光三越中港店進行改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，也未提報施工期間的消防防護計畫即逕行施工，導致現場安全防護出現重大漏洞。施工單位在拆除瓦斯漏氣檢知器後，未設置任何替代防護措施，且施工前未確實關閉12樓瓦斯總開關與分歧開關，致瓦斯主幹管於施工中遭扯落破損後持續外洩，在密閉空間內達到爆炸濃度，最終遇熱引發氣爆，釀成重大事故。
檢方經交叉比對釐清各層級管理責任後，認定新光三越總公司、其中港店及相關管理、承攬人員共13人，涉犯過失致死、過失傷害、準失火及違反職業安全衛生法等罪嫌，已向台中地方法院提起公訴。檢方強調，新光三越身為全國性大型企業，卻未善盡公共安全責任，層層管理疏失釀成百貨史上最嚴重的安檢意外，儘管事後部分和解，仍認被告過失情節重大，建請法院從重量刑。
我是廣告 請繼續往下閱讀
（一）、新光三越就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場 民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。針對檢方起訴， 本公司表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必 要之司法程序。
（二）、本公司為進一步確保員工安全，我們已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓 練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確 保每位員工能在更加安全的環境中工作。這些措施將作為公司未來營運的基本承諾，確保 無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。
（三）、於事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協 助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時，在此基礎上， 我們亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與 教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。我們將此視為企業永續的重要根本， 全面提升自我要求。
（四）、新光三越深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作 夥伴持續的信任與支持，我們必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律 程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。
檢方指出，新光三越中港店進行改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，也未提報施工期間的消防防護計畫即逕行施工，導致現場安全防護出現重大漏洞。施工單位在拆除瓦斯漏氣檢知器後，未設置任何替代防護措施，且施工前未確實關閉12樓瓦斯總開關與分歧開關，致瓦斯主幹管於施工中遭扯落破損後持續外洩，在密閉空間內達到爆炸濃度，最終遇熱引發氣爆，釀成重大事故。
檢方經交叉比對釐清各層級管理責任後，認定新光三越總公司、其中港店及相關管理、承攬人員共13人，涉犯過失致死、過失傷害、準失火及違反職業安全衛生法等罪嫌，已向台中地方法院提起公訴。檢方強調，新光三越身為全國性大型企業，卻未善盡公共安全責任，層層管理疏失釀成百貨史上最嚴重的安檢意外，儘管事後部分和解，仍認被告過失情節重大，建請法院從重量刑。