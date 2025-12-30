我是廣告 請繼續往下閱讀

根據現行《憲法》增修條文規定，只有立法院有權提案罷免總統、副總統。國民黨立委翁曉玲提案修憲，只要經選舉人總數1.5%以上提議，10%以上連署，就可提出罷免案。該案今（30）日在立院排入立法院程序委員會，本周五經立法院院會同意後，就可以交修憲委員會審查。翁曉玲說，今年二月總統賴清德發起在野立委大罷免，並稱此舉是「更大的民主」，但當時不少民眾反而憤慨表示，「最應該被罷免的就是賴清德」，質疑現行制度是否真正落實人民的罷免權。翁曉玲指出，依現行《憲法》規定，總統罷免案必須先由立法院提案通過，再交由全國選民投票複決，且須達到「全國選民總額過半數投票、有效票過半數同意」才能成立。她強調，從制度設計來看，總統罷免案的發動權「僅在於立法院」，人民並無主動提案的權利。翁曉玲進一步說明，相較於立法委員、縣市首長或議員，選民只要符合一定比例的提案與連署，就能發動罷免，總統罷免卻無法比照辦理，形同人民只能「消極行使罷免權」，她認為這樣的設計「不合理」，也不符合《憲法》第133條「被選舉人得由原選舉區依法罷免」的意旨。因此，翁曉玲表示，她已提出修憲案，主張將總統、副總統罷免案的提案權「還交由人民行使」，未來只要經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署，即可提出罷免案，以「落實憲法保障人民直接民權之精神」，讓人民擁有完整的罷免權。