▲碧昂絲近兩年都有票房很突出的巡迴演出，讓她的個人財產又增加不少。（圖／翻攝碧昂絲IG）

▲碧昂絲（右）和傑斯堪稱樂壇最有富有的巨星夫妻，兩人財產總計破千億台幣，極為傲人。（圖／美聯社／達志影像）

▲史蒂芬史匹柏是美國影壇最富有的名導演，身家超過台幣1660億。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇又多了一位財產達10億美元的富豪！44歲天后碧昂絲被《富比世》正式列入「10億富豪」名單，距離她以「天命真女」合唱團成員身分推出單曲整整28年，她也是第5位進入這個名單的音樂界人士，只在泰勒絲、蕾哈娜、布魯斯史普林斯汀和她的老公傑斯之後。她和傑斯兩人的財產加總達35億美元，合台幣超過1096億，堪稱娛樂圈最富有的夫妻檔之一。碧昂絲從「天命真女」的主唱到自己單飛後大受歡迎，再由樂壇跨進影壇，變成全方位的天后，吸金實力自然不同凡響。她前年進行的《Renaissance（文藝復興）》世界巡演，總票房據統計接近6億美元，為她帶進豐厚的收益。儘管和樂壇晚輩泰勒絲相較還有不及，卻足以讓她超越瑪丹娜等前輩，打進「10億美元富豪」這個門檻很高的榜單。去年碧昂絲宣告進軍黑人歌手幾乎排除在外的鄉村樂界，引爆熱烈話題，配合這張專輯《Cowboy Carter（牛仔卡特）》的巡迴演出，則賺進超過4億美元的票房，又替她帶來一大筆收入，使她的身家越累積越高。有一點讓碧昂絲顯得很難能可貴，她不像蕾哈娜是開始經營彩妝生意、變成企業家以後，收入才突飛猛進，她是和泰勒絲一樣，大都靠專輯銷售、巡演票房等音樂相關的業務上在賺錢，藝人的身分更純粹。她和傑斯曾數度被傳感情生變，消息靈通人士卻覺得他們永遠不會分道揚鑣，因為利益牽扯太龐大，現在兩人財產加在一起突破千億台幣，誰捨得冒形象與收入下滑的風險鬧離婚？除了碧昂絲之外，資深動作天王阿諾史瓦辛格有11億美元的財產，同樣在榜上非常風光。最富有的影壇人士則毫無疑問是超級巨導史蒂芬史匹柏，財產有53億美金（約合台幣1660億），簡直是一般人10輩子也賺不到的財富。