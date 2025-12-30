我是廣告 請繼續往下閱讀

台電明年成立80週年，今（30）日舉辦「電力未來式-114年台電綜合研究所研究試驗成果展」，展出我國電力研究重鎮「綜合研究所」多達60項電力研究成果，其中「去碳燃氫」有最新成果，繼達成混氫發電10%之後，興達電廠也展開5MW規模系統的擴大測試，至2028年可完成混氫發電20%的里程碑，達到每小時減少90公斤。成果展分為「科技啟程站、電力守護網、創新加速區、永續共創場」四大展區，展出多達60項電力研究結晶。台電介紹，台電研發機構最早可追溯到1968年創立的「電力研究所」，隨研究需求及規模擴張，2001年正式成立「綜合研究所」至今，持續扮演研發電力核心技術關鍵角色。展區「電力守護網」，全台首座「微電網測試平台」也同步亮相，可於颱風期間，讓災區用電無縫切換成自主供電的防災微電網，大幅提升電力系統穩定與韌性，把電送到最需要的角落，成為防災避難與醫療設備的重要支撐。而作為電廠設備檢測新利器的「智慧無人機」，搭載AI圖像辨識技術，透過大數據模型即時比對，能快速且精準找出鍋爐爐管不易辨識的裂紋、腐蝕等瑕疵與潛在風險，且能深入電廠各角落進行全方位檢測，有效提升搶修與大修效率，確保發電機組處於最佳狀態。另外，台電過去已選定高雄興達電廠為混氫發電示範基地，並由興達三號機混燒，以5％氫氣比例取代天然氣，目前最高混燒比例15%。台電補充，如果按照比率計算，可減少約混燒比率3分之1量的二氧化碳，也就是可以減少排碳5%。台電董事長曾文生致詞表示，台電公司是1946年5月1號正式成立，明年是台電的80周年，因為須推動淨零轉型，所以必須做大幅度的能源替代，電源需要開發各種再生能源，同時也面臨全球貿易版圖變更，以及AI電力需求，這些都需要龐大電力需求。除此之外，電網也面臨許多挑戰，包括過去用電大戶一定是擺在工業區，比較不發生負載狀況，但自從AI蓬勃發展， 2座伺服器貨櫃裡面就相當於台電大樓整棟大樓的用電量，出現龐大用電密度，再加上市區不好直接拉電纜，就會出現供電瓶頸，諸多狀況都讓台電退休員工都表達，沒想到退休前事情會變這麼多。他強調，如果台電不做長期規劃，就沒有辦法做正確的決定，如果每一步都落後，後面累積落後量就非常嚴重，所以很多工作都必須要提前布局，這也是台電綜合研究所的重要任務。