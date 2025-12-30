我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中LaLaport南館改裝，引進包括序序茶等近十個新品牌，（圖／記者金武鳳攝，2025.12.30)

▲LaLaport攜手南館新品牌NET舉辦「封館選衣」公益活動，邀請信望愛心智障礙學員搶先體驗。（圖／業者提供）

台中三井LaLaport南館1F完成新櫃改裝，明（31）日嶄新亮相。LaLaport表示，一樓新櫃引進的品牌，皆符合消費者日常所需，包括國民服飾品牌NET、生活餐飲店鋪頂呱呱炸雞、序序茶等，未來更有親子最愛的室內遊戲場域進駐。配合館內改裝亮相，LaLaport攜手南館新品牌NET舉辦「封館選衣」公益活動，邀請信望愛心智障礙學員搶先體驗。台灣三井不動產 久一康洋董事長表示，南館一樓櫃位改裝之舉，是回應顧客所提供的寶貴意見，以引進貼近日常生活所需的品牌為主要目標，設施也全新打造了可讓親子同樂的免費遊具區「LaLa LAND」。LaLaport台中全館開幕以來，以匯聚購物、美食、娛樂的悠閒消費體驗，深受顧客喜愛。為滿足消費者生活所需，在開幕後三年首度改裝南館一樓櫃位，引進國民服飾「NET生活餐飲店舖如「頂呱呱炸雞」、「序序茶」，以及能讓親子同樂的「Pintoo」、「Gashapon」和史萊姆創意手作店「GAGA Monster」等品牌，希望全面支援顧客生活中的多元需求。在親子友善設施方面，北館外側現有約1,500㎡的戶外遊具與休憩空間，已是近年許多顧客與在地居民喜愛的日常休憩空間。本次南館「Renewal Open」也同步升級親子友善設施，將在近期推出全新室內遊戲場域「LaLa LAND」。透過採用安全材質遊具、明亮動線與溫馨空間，讓親子同遊的機能更趨完整。配合南館「Renewal Open」，今日攜手南館品牌舉行公益活動，邀請信望愛中心的心智障礙青年及家屬百餘人先行體驗。他們在專屬時段進場自在挑選喜愛的衣物，讓歲末添新衣成為暖心時刻。信望愛協會蕭后汶表示，感謝NET特別舉辦封館選衣公益活動，讓心智障礙者能在無壓力、友善的環境安心挑選、慢慢試穿，這對他們而言，是十分珍貴的體驗。平日裡，心智障礙者的生活多由他人安排，要站在貨架前、決定自己喜歡的服飾，是很難得的機會。今天捧在懷裡的不只是新衣服，更是一份被尊重與接納的喜悅。歡慶南館Renewal Open，顧客也能享受期間限定的優惠好康。於2025/12/31 ~ 2026/1/19期間，顧客凡持APP會員並在南館店舖消費滿額，即可享會員點數3倍放大送。南館登場的新櫃也有新開幕期間優惠，陪伴顧客透過新升級、更貼心的購物體驗，於歲末感恩的氛圍中迎接嶄新的一年。