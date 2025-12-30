我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院程序委員會藍白今（30）日再度以人數優勢再擋明年度中央政府總預算、國防特別條例與院版《財劃法》等法案，對此行政院強調和平靠實力，尤其中國正在進行非理性挑釁軍演，立法院更應該團結一致、不分黨派支持國家強化整體戰力、提升國防關鍵實力，讓軍工產業成為另一座護國神山，但立院在野黨再度以表決的方式阻擋，再度怠行職務、持續忽視國家及國人的利益，「對此感到非常遺憾」。立院程序委員會今日仍未院版《財劃法》、國防特別條例以及國安法案包括《台灣地區與大陸地區人民關係條例》、《社會秩序維護法》修正草案等法案排入委員會審查，行政院發言人李慧芝強調，和平靠實力，尤其中國正在進行非理性挑釁軍演，立法院更應該團結一致、不分黨派支持國家強化整體戰力、提升國防關鍵實力，讓軍工產業成為另一座護國神山。李慧芝說，立院不僅未將國防特別條例排入委員會，至今也未審查明年度中央政府總預算，將影響明年度國防部高達752億的後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等工作；此外政院所提能夠阻止滲透吸收、強化國家安全、杜絕裡應外合的國安法案，以及真正協助地方提升自治、維護國家財政永續的院版財劃法，都被立法院在野黨再度以表決的方式阻擋，再度怠行職務、持續忽視國家及國人的利益，「對此感到非常遺憾」。