大樂透第114000118期於今（30）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為1億元。大樂透開獎時間為晚間8點30分，將透過直播陸續開出大樂透、今彩539、三星彩、四星彩等開獎號碼，快拿出彩券看看今晚能不能成為億萬幸運兒！

🟡12/30大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第114000118期）

大樂透：稍後開出。
49樂合彩：稍後開出。

今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。

3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

大樂透中獎規則、開獎時間曝！玩法一次看懂

大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，大樂透固定會於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎。開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼，也稱為「獎號」。

倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。另外根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率僅有1398萬分之一，想要中獎十分不容易。

▲大樂透。（圖／記者陳雅雲攝）
▲大樂透固定會於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎，最後投注是晚上8時截止。（圖／記者陳雅雲攝）

 

