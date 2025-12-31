聖德福建設位於台北士林的海砂屋重建案「豐萃」今（31）日舉辦動土典禮，預計於明年春天正式啟動工程，並在2030年完工。「豐萃」位於捷運劍潭站附近，步行約650公尺就能抵達，生活機能方便，距離北士科也僅約6分鐘車程，受到輝達進駐北士科帶動，目前可銷售戶數僅剩9戶。原本的住戶也表示，希望可以早點搬進穩固的新家。
天花板鋼筋裸露！海砂屋屋主盼早點搬進新家
聖德福執行長洪正雄表示，該案感謝地主百分百同意，讓他們順利推動這個都更案，目前可售戶數僅剩9戶，洪正雄也喊話，只要地主們在新房子建設中，有任何意見，他們都會處理，「只要發現房子外觀顏色不對，跟我們反應，我們就會拆掉重蓋」，他們會努力不辜負地主信任，蓋出安全的建築。洪正雄也在典禮中承諾捐出100萬元，交由里長回饋鄉里。
屋主蔡媽媽和女兒陳小姐同住，陳小姐告訴《NOWNEWS》記者，因為原本的房子是海砂屋，後方天花板的鋼筋都已經裸露出來，住起來感覺很不安全，管委會2018年開始整合住戶意見，蔡媽媽也說，房子比較老舊，而且很潮濕，一開始她們就同意重建，不過90戶中有2到3戶不同意，直到去年才達到全部同意，陳小姐透露，同意後整個進程就很快，目前舊房已經拆除，預計在2030年蓋好，她和媽媽都希望房子可以快點建好，並且蓋得穩固，能一起搬進漂亮的新家。
據北士科僅6分鐘車程 規劃26到41坪2到3房
「豐萃」全案採用AlfaSafe耐震系統，並提供15年防水保固；交通方面，除了步行約650公尺即可抵達劍潭捷運站，可快速串連士林站及台北車站雙子星，距離北士科也僅約6分鐘車程；加上下樓便是華齡公園綠廊，使住戶能在繁華與自然之間取得難能可貴的平衡。「豐萃」規劃26到41坪、2到3房產品，2房皆有「＋1」彈性空間，滿足收納、書房或多功能室等多元需求，開價130萬元，成交均價為每坪110萬元，目前最高單價是114萬元，可銷戶數為86戶，目前只剩9戶。
士林區近年迎來跳躍式發展，自北投士林科技園區（北士科）選址落定後，科技、交通與國際級產業快速匯聚。並隨著北環段捷運正式動工，區域路網更趨完整；包括Google新辦公室、輝達（NVIDIA）預計進駐的台灣總部等指標企業，皆奠定北士科成為世界級AI科技聚落的核地位。此外，承德路四段周邊金融機構密集，國銀分行林立，劍潭站旁還有台北表演藝術中心，滿足民眾金融、文藝需求。
根據樂居網資料指出，劍潭生活圈位於台北市士林區，一年成交價每坪約93.43萬元。以前港公園為中心發展，區內有捷運劍潭站，主要道路為承德路。區域生活機能成熟，包括全聯、福華市場，前港公園、百齡河濱公園以及鄰近的士林早夜市、士林運動中心，學區則有百齡國小、士林高商和陽明高中。
資料來源：聖德福建設、豐萃、樂居網
