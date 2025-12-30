我是廣告 請繼續往下閱讀

SHOPLINE 集團今日宣布，旗下智慧金流服務 SHOPLINE Payments 於 12 月正式取得新加坡金融管理局（MAS）核發的大型支付機構（Major Payment Institution, MPI）牌照，成為目前台灣唯一通過 MAS 核准、取得國際級支付機構許可的第三方金流服務。新加坡為亞洲金融科技與跨境支付的重要樞紐，MPI 在當地支付體系中，更被視為最具代表性的主要支付牌照，審查範圍涵蓋資本適足性、系統穩定度、資安防護、反洗錢機制與營運治理能力，僅授予少數能符合 MAS 高標準要求的機構。此項關鍵里程碑，代表 SHOPLINE 在金流架構與合規治理上，已正式進入國際最高規格的支付監管體系，並具備與國際金融機構接軌的支付與風控能力。未來，SHOPLINE 可於新加坡市場提供企業開戶、本地與跨境匯款、電子貨幣發行等支付服務，進一步強化電商與金流整合的服務完整度。國際合規經驗落地台灣，SHOPLINE 以全球高標準打造跨境金流體系在台灣市場，SHOPLINE Payments 已完成數位發展部第三方支付能量登錄，並於今年加入第三方支付服務業公會，持續與主管機關及產業夥伴保持密切合作。此次取得 MPI 牌照，不僅是 SHOPLINE 在海外市場的重要合規里程碑，也反映台灣商家日常所使用的金流服務，已建立於高於一般市場要求的安全標準之上。SHOPLINE Payments 在金流、風控與合規架構的設計，並非因應各市場分別建立不同標準，而是將同一套國際級規範落實於所有市場。因此通過 MAS 高度嚴格的核准門檻，不僅代表 SHOPLINE 在新加坡市場的合規能力，也等同於為台灣和其他市場所提供的金流服務水準，建立具體的國際級背書。未來，SHOPLINE 也將以在海外市場累積的合規、資安與營運經驗為基礎，協助品牌因應跨境交易與多市場經營需求。開放式金流策略奏效，交易量與用戶數呈現爆發性成長除了支付與風控架構通過國際認證，SHOPLINE Payments 近年來的產品開放策略亦展現明顯成效。自 2024 年起，SHOPLINE Payments 擴大服務範圍、持續推廣商業化，開放非 SHOPLINE 商家亦可申請使用金流服務，成功吸引大量台灣中小型商家與多元交易場景導入。截至 2025 年 12 月，SHOPLINE Payments 整體成功交易量達 2024 全年的 12 倍，用戶數與整體交易規模皆呈現爆發性成長；此外，旗下「一鍵收」服務（連結收款）支援信用卡、Apple Pay、LINE Pay、無卡分期等多元付款方式，讓尚未建立官網的商家也能快速啟用線上收款，數據顯示「一鍵收」交易量較 2024 年成長 24 倍，顯現 SHOPLINE Payments 已逐步滲透至社群銷售、接單式交易等非典型電商應用場景，並在市場展現高度實用性與商業潛力，預期 2026 年可延續既有動能持續成長。展望 2026：深化支付與商務整合，打造高滲透率的金流生態系SHOPLINE 是亞洲少數同時取得台灣數發部能量登錄、新加坡 MPI、香港 MSO、澳洲 AUSTRAC 等多地金流執照的平台，不僅支援各地主流支付方式，亦深度整合開店系統，提供免跳轉購物體驗、一站式對帳與退款等優勢。展望 2026 年，SHOPLINE 將持續強化支付服務與商務流程的深度整合，聚焦交易安全監控、爭議款處理等關鍵流程優化、穩健擴展服務規模，未來將持續結合「在地金流營運能力」與「多市場合規經驗」的雙重優勢，成爲長期支撐台灣品牌走向海外、因應多市場營運挑戰的重要後盾。