離岸風電開發商風睿能源集團（Synera Renewable Energy Group）今（30）日宣布旗下「海盛風電（Formosa 4）」裝置容量已全數完成售電安排，並做好建置工程準備，接下來期待和政府、本地金融機構共同推進專案融資，加速能源轉型之進程，達成永續發展的目標。「海盛風電（Formosa 4）」於2022年第三階段區塊開發第一期選商中獲配495MW容量。「海盛風電」（Formosa 4）場址位於苗栗外海，於2024年底取得籌設許可，成為同期所有獲配容量案場中第一個取得重大相關進程的開發計畫，完工後年發電量約20億度電，可望為台灣企業用戶提供高品質電力。該風場12月與台灣智慧電能公司締約後，日前又相繼與國內一流企業、以及電力服務管理商成功簽署企業購售電協議（CPPA），所有電力至此售罄。風睿能源（SRE）董事長林雍堯表示，我們很高興看到海盛專案在企業購售電協議上取得重大斬獲，為風睿能源開發團隊注入一劑強心針，也很榮幸能為廣大出口導向產業提供大量綠電，成為其在國際市場的重大競爭要素。「接下來我們期待能在政府指導下，積極推進專案融資，尤其是政府在融資保證機制上的穩定作為，更是專案能否順利往前推進的關鍵支撐，這將讓我們得以加速建置工程，儘快滿足所有對綠電需求孔急的企業，持續為台灣能源轉型和永續環境貢獻心力。」