台灣11月手機市場銷售戰況激烈，根據市調機構公布數據，11月全台手機銷售量約51.6萬部，受到雙11、黑色星期五等購物節促銷分散買氣影響，銷量較上月下滑9%，銷售額也跌了15%。最引人注目的是，連續霸榜的銷量王iPhone 17 Pro正式交出冠軍寶座，改由iPhone 17接位，而安卓陣營則由三星A56霸榜神機，攻佔安卓銷量王。
蘋果iPhone 17熱潮進入冷靜期，傑昇通信分析，雖然iPhone 17系列仍強勢包辦熱銷榜前五名，但冠軍已悄悄換人，原先最熱賣的iPhone 17 Pro 256GB退居第二，改由入門款的iPhone 17 256GB 登上11月全台單機銷售冠軍。頂規旗艦款iPhone 17 Pro Max 512GB單機銷量重挫38%，是本月衰退幅度最驚人的機型。
專家指出，iPhone 17高階規格供貨不穩，加上價格尚未鬆動，導致高端用戶轉而觀望12月的優惠檔期。此外，話題性十足的iPhone Air與1TB頂規版本，本月全數跌出榜外，反倒是前代iPhone 16 128GB 因價格進入甜蜜點，銷量跌幅溫和，持續受到務實果粉青睞。
三星A56「萬元神機」發威 S25 Ultra暴衝三成
安卓陣營，三星在11月前20名熱銷榜中一口氣搶下8席，超越蘋果的7席，成為榜單覆蓋率最高的品牌。其中，Galaxy A56 12GB/256GB憑藉通路售價降到萬元出頭的超高CP值，穩坐全台最暢銷安卓手機寶座，成為名符其實的「霸榜神機」。另外，旗艦機Galaxy S25 Ultra 12GB/512GB，受惠於年末促銷拉大價差，單機銷量較上月暴增30%，是本月成長力道最強勁的黑馬。
vivo黑馬空降超車OPPO奪中階熱銷
中階市場同樣殺得難分難解，本月新進榜的機型vivo V60 Lite，一進榜就空降第13名，直接超車OPPO Reno14。通路分析，該機型空機價不到9千元，卻給出12GB/256GB的大容量規格，精準切中消費者對儲存空間的需求，成功在中階市場殺出一條血路。
資料來源：資料來源：蘋果、傑昇通信
