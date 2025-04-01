2026元旦（1 月 1 日）垃圾車有收嗎？民國115年元旦適逢週四，全台放假一天但無連假。跨年狂歡後，《NOWNEWS今日新聞》為您彙整全台最新清運資訊：六都多維持正常收運，只有台中市改採「定時定點」清運垃圾，雙北市廚餘回收新制也正式上路。文末特別整理「元旦清運 FAQ」懶人包，幫您快速解答各鄉鎮停收名單及垃圾丟棄疑難雜症。
📍2026 元旦全台垃圾清運重點彙整
2026 年（民國 115 年）元旦適逢週四，雖然是國定假日，但多數地區仍維持服務，以下是您必須注意的四大核心重點：
• 六都多維持正常，唯獨「台中市」有變： 台北、新北、桃園、台南、高雄皆維持正常收運。台中市則取消沿街收運，改為「定時定點」模式，民眾需自行前往指定地點投遞。
• 雙北廚餘回收新制上路： 2026 年起，台北市與新北市簡化廚餘分類，不再區分養豬廚餘或堆肥廚餘，僅需瀝乾水分後，統一倒入垃圾車後方的廚餘桶即可。
• 部分縣市採取「部分停收」： 新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣等地區，並非全縣統一，而是依鄉鎮市而異。例如新竹縣竹北市、彰化縣彰化市、雲林縣虎尾鎮等皆為暫停收運。
• 查詢工具最準確： 由於部分鄉鎮（如基隆、苗栗、南投等）資訊可能會有變動或補送，強烈建議下載「垃圾車 APP」（如：桃園垃圾車、台中垃圾清運大車隊、宜蘭垃圾車）或上環保局官網即時確認。
一、 2026元旦六都垃圾清運速查表
二、2026 元旦「全台各縣市垃圾車」清運資訊
【北部】
◾️基隆市
1月1日（週四）國定假日：暫未公告。但依往例是正常收運。
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網
◾️台北市
1月1日（週四）國定假日：正常收運。
清運資訊查詢：台北市環保局網站、台北市環保局臉書
◾️新北市
1月1日（週四）國定假日：正常收運。
清運資訊查詢：新北樂圾車網站
◾️桃園市
1月1日（週四）國定假日：正常收運。
清運資訊查詢：桃園市環保局網站（或下載桃園垃圾車APP）
◾️新竹市
1月1日（週四）國定假日：正常收運。
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網
◾️新竹縣
1月1日（週四）國定假日
▸ 正常收運：寶山、芎林、竹東、峨眉。
▸ 暫停收運：竹北、新埔、關西、橫山、北埔、尖石、湖口、新豐、五峰。
清運資訊：新竹縣環保局網站
【中部】
◾️苗栗縣
1月1日（週四）國定假日
▸ 正常收運：苗栗市、頭份鎮、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、公館鄉、泰安鄉。其餘鄉鎮暫未公告。
▸ 暫停收運：暫未公告。
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網
◾️台中市
1月1日（週四）國定假日：定時定點收運。
清運資訊：台中市環保局網站（或下載台中垃圾清運大車隊APP）
◾️彰化縣
1月1日（週四）國定假日：
▸ 暫停收運：大村鄉、芬園鄉、線西鄉、竹塘鄉、彰化市、溪州鄉。
▸ 正常收運：其餘鄉鎮市。
清運資訊：彰化縣環保局網站
◾️南投縣
1月1日（週四）國定假日：
▸ 正常收運：暫未公告。
▸ 暫停收運：信義鄉。其餘鄉鎮市暫未公告。
清運資訊：南投縣環境保護局
◾️雲林縣
1月1日（週四）國定假日：
▸ 斗六市、斗南鎮、北港鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、水林鄉。
▸ 暫停收運：虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、大埤鄉、崙背鄉、褒忠鄉、口湖鄉。
清運資訊：雲林縣環保局網站
「南部」
◾️嘉義市
1月1日（週四）國定假日：正常收運。
清運資訊：嘉義市環保局網站
◾️嘉義縣
1月1日（週四）國定假日
▸ 暫停收運：梅山鄉、大林鎮、阿里山鄉。
▸ 正常收運：其餘鄉鎮市皆依正常時間清運。
清運資訊：嘉義縣環保局網站
◾️台南市
1月1日（週四）國定假日：正常收運。
清運資訊：台南市環保局網站
◾️高雄市
1月1日（週四）國定假日：正常收運。
清運資訊：高雄市環保局網站
◾️屏東縣
1月1日（週四）國定假日
▸ 正常收運：屏東市、鹽埔鄉。其餘鄉鎮暫未公告。
▸ 暫停收運：佳冬鄉。其餘鄉鎮暫未公告。
清運資訊：屏東縣環保局
【東部】
◾️宜蘭縣
1月1日（週四）國定假日
▸ 正常收運：蘇澳鎮（定時定點暫停）。其餘鄉鎮暫未公告。
▸ 暫停收運：暫未公告。
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版
◾️花蓮縣
1月1日（週四）國定假日
▸ 正常收運：花蓮市、玉里鎮（定時定點暫停）。其餘鄉鎮暫未公告。
▸ 暫停收運：光復鄉、瑞穗鄉。其餘鄉鎮暫未公告
清運資訊：花蓮縣環保局網站
◾️台東縣
1月1日（週四）國定假日
▸ 正常收運：台東市。其餘鄉鎮市暫未公告。
▸ 暫停收運：海瑞鄉、長濱鄉、關山鎮。其餘鄉鎮市暫未公告。
清運資訊：台東縣環保局網站
【離島】
◾️連江縣
1月1日（週四）國定假日：暫未公告。
清運資訊：連江縣環保局網站
◾️澎湖縣
1月1日（週四）國定假日
▸ 正常收運：馬公市、湖西鄉。
▸ 暫停收運：白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉。
清運資訊：澎湖縣環保局網站
◾️金門縣
1月1日（週四）國定假日：暫未公告。
清運資訊：金門縣環保局
💡元旦垃圾清運常見問題 (FAQ)
Q1：2026 元旦有連假嗎？12/31、1/2 有放假嗎？ A： 2026 元旦（1/1）僅放假一天。12/31 與 1/2 皆正常上班上課。若想連休，建議請 1/2（五）這一天，即可自製 4 天連假（1/1~1/4）。
Q2：2026 元旦當天全台灣垃圾車都有收嗎？
A： 不一定。雖然六都多數正常收運，但部分縣市的特定鄉鎮（如彰化市、竹北市、虎尾鎮等）是暫停收運的。建議出門丟垃圾前，先確認該縣市的鄉鎮名單，或查看地方環保局公告。
Q3：我在台北/新北，聽說 2026 年廚餘分類有新規定？
A： 是的！從 2026 年開始，雙北市採取「廚餘不分類」新制。不需要再費心區分熟食（養豬）或生食（堆肥），只要將水分瀝乾，統一倒入垃圾車後的藍色廚餘桶即可。
Q4：台中市民元旦當天等不到垃圾車怎麼辦？
A： 台中市元旦當天取消沿街收運，改採「定時定點」服務。請勿在路口空等，請預先下載「台中垃圾清運大車隊」APP 查詢離家最近的定點收運位置與時間。或上「台中垃圾清運大車隊」官網，輸入所在區域，即可下載定時定點清運資訊。
Q5：如果我的地區「暫未公告」或「暫停收運」，該如何處理垃圾？
A： 若該區暫停收運，請暫時將垃圾儲存於家中，切勿隨意棄置於路邊或電線桿旁，以免受罰。若有急迫需求，可查詢各縣市環保局設置的「定時定點限時收運點」。
