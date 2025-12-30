我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃勇傳則效力福州海俠，同樣排在第3棒，負責二壘防區，兩人同場先發也成為賽事一大看點。（圖／記者陳明中攝）

中國城市棒球聯賽於今（30）日舉行立春聯賽熱身賽，場上出現話題焦點，中華職棒前球星林益全與黃勇傳分屬不同球隊，卻在同一場比賽中同時以先發身分出賽。林益全在1局下半迎來首打席時便敲出安打，展現穩定手感。目前雙方5局打完，戰成4：4平手。本場比賽中，林益全披上上海正大龍13號球衣，擔任第3棒並鎮守一壘。前5局中共有3個打席，第1打席敲出安打後，第3打席選到保送上壘。黃勇傳則效力福州海俠，同樣排在第3棒，負責二壘防區，兩人同場先發也成為賽事一大看點。福州海俠的開路先鋒由中外野手伊帥出任，游擊手庫夏克排第2棒，第3棒為二壘手黃勇傳，第4棒一壘手湯瑪斯；後段棒次則由左外野手溫子賢、捕手郭峻偉、指定打擊呂修鑫、三壘手江羽津及右外野手羅允序組成。投手方面，先發任務交由張胤梵擔綱。上海正大龍由總教練具臺晟領軍，先發陣容同樣星味十足。打線安排為：第1棒中外野手劉翔斌、第2棒左外野手金熙勳、第3棒一壘手林益全、第4棒指定打擊李晟源，第5棒巴奇達魯，接續為三壘手楊勝奧、游擊手楊晉、捕手張育誠及二壘手李寧。先發投手則由左投陳冠勳掛帥。