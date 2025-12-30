我是廣告 請繼續往下閱讀

外媒《The Motley Fool》近日撰文點名，台積電是「2026年值得抱緊處理」的核心標的之一，理由主要圍繞AI資料中心大建設、資本支出續增，以及2奈米新製程帶來的能耗效率提升。報導指出，全球科技巨頭正加碼投入AI基礎建設，資料中心擴建速度快到「算力上線永遠跟不上需求」。在這條供應鏈上，台積電扮演的是更上游、更難被取代的角色，不只服務單一品牌，而是替多數運算晶片提供先進製程與量產能力。台積電作為相對中立的晶圓代工角色，反而能在AI競賽裡吃到更廣泛的訂單紅利，只要資料中心資本支出繼續走高，成長動能就不容易熄火。《The Motley Fool》同時引用輝達對產業的長期預估，提到全球資料中心資本支出到2030年可能攀升至3兆到4兆美元，對比2025年約6000億美元的規模，意味未來幾年仍有顯著放大空間；而要把這波投資「做成晶片、做成算力」，台積電仍是關鍵供應者之一。目前AI資料中心最大瓶頸之一，是能源供給與用電效率。台積電正要量產的2奈米製程，被視為能緩解能耗壓力的重要工具；2奈米在同等速度設定下，功耗相較3奈米可降低約25%到30%，有利於下一波AI伺服器與資料中心的效率升級需求。估值面上，台積電相較部分AI概念股並未「貴到離譜」，以約2026年獲利的23倍本益比來看，溢價幅度不算誇張；在AI長線趨勢延續、製程持續推進的前提下仍具吸引力。