美國總統川普（Donald Trump）掀起新一波關稅攻勢後，全球市場出現一個更棘手的後座力，被擋在美國門外的中國商品，正加速「改道」流向歐洲、拉丁美洲與東南亞，讓各國在通膨稍喘口氣的同時，卻得面對本土產業被低價貨衝擊的壓力；從反傾銷到加徵關稅，愈來愈多政府開始把「防守」當成新常態。根據《路透社》報導，中國貿易順差在2025年首度突破1兆美元，主因是廠商為避開美國關稅、把出貨重心轉往非美市場，對歐洲、澳洲與東南亞的出口明顯走高；相較之下，對美出貨則出現接近三分之一的年減幅。另一份整理也指出，2025年美國平均關稅水準快速墊高，衝擊供應鏈與進口成本，企業為了趕在關稅落地前進貨而提前拉貨，短期更放大了全球貿易流向的扭轉。中國之所以能以「更便宜」的姿態在海外市場攻城掠地，背後離不開長年的政策性補貼與產業擴張。美國財政部官員曾在公開談話中提到，中國對產業的政府支持規模可達GDP的約5%，這類資源挹注讓企業在價格戰上更有底氣，也讓外界對「不公平競爭」的疑慮升溫。與此同時，多家研究機構亦把焦點放在「產能大於需求」的結構問題，例如中國汽車產能與銷售落差，產能擴張與出口搶市正在改寫各國的產業壓力表。面對低價中國貨的湧入，各地的反制動作正快速成形。墨西哥眾議院在12月通過調升關稅方案，預計明年起對來自中國等亞洲國家的進口品課徵最高50%關稅，成為拉美市場「先築牆」的代表案例。東南亞也不輕鬆，越南官方今年針對部分中國鋼材啟動反傾銷稅措施，反映進口激增已讓在地鋼鐵業承受壓力。歐洲與北美則把矛頭更明確指向新能源車。歐盟執委會在反補貼調查後，對中國製電動車課徵額外反補貼稅，試圖替歐洲車廠爭取緩衝空間；加拿大也以保護本土產業與供應鏈安全為由，宣布對中國製電動車加徵100%關稅。但保護措施並非只發生在「大國對撞」的戰線上，英國媒體觀察到，因中國貨改道輸入，部分進口價格下滑可能壓低通膨，卻同時引發製造業對被削價競爭的擔憂。這場「出口改道」也把供應鏈洗牌推向下一回合。美國對中國進口降溫之際，外媒分析指出，墨西哥、越南等國對美出口反而走強，成為美國進口替代與轉單的受益者；越南對美貿易順差更在今年前11個月攀升至逾千億美元等級，讓美國在關稅談判中直接點名「逆差不可持續」。這也解釋了為何各國一方面擔心中國貨湧入，另一方面又擔心被美國視為「轉運」跳板，夾在兩套關稅邏輯之間左右為難。更大的問題是，當各國把關稅當成標配，全球貿易規則的「裁判」卻仍不完整。WTO上訴機構自2019年12月起陷入停擺，導致爭端解決的拘束力下降，讓各國更傾向以單邊關稅或臨時仲裁機制處理摩擦。在這種環境下，即便2025年全球貨品貿易量仍被WTO上修至約2.4%的成長，但2026年成長預測已被大幅下修到0.5%，顯示關稅外溢的代價可能在明年更明顯反映到全球經濟動能。