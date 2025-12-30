我是廣告 請繼續往下閱讀

瑞士水泥巨頭霍爾森（Holcim）首度在本國面臨「氣候損害」實質審理，瑞士朱格州法院已點頭受理印尼帕里島（Pari）4名居民提告案，原告主張海平面上升正吞噬家園，企業不能只喊淨零口號就置身事外；環團更直指，這不只是石油業的戰場，碳排占比不小的水泥產業也該被拉進責任清單。包含瑞士教會援助組織（HEKS）多個非政府組織在聲明中形容，這是瑞士第一次有法院同意「針對大型企業」的氣候訴訟進入全案審理。案件由帕里島居民在2023年1月提出，9月時兩名原告還親自飛到霍爾森總部所在的朱格出席初步聽審，讓法院先決定是否受理；如今法院駁回霍爾森「氣候政策應由立法機關決定、法院不該介入」等程序性主張，裁定全案可審，霍爾森也表態將上訴。環保團體指出，面積約42公頃的帕里島近年已有約11%土地消失，若趨勢不變，推算到2050年前可能被海水完全淹沒。原告之一、以單名為人熟知的阿斯瑪尼亞（Asmania）透過聲明表示，法院願意受理「給了他們力量」，會繼續為島的未來奮戰。在訴求上，4名居民各向霍爾森求償3600瑞士法郎（約新台幣12.8萬元），並要求這筆錢用來支應島上的防護措施，例如種植紅樹林、興建防波堤。HEKS主張，這筆金額約等於實際成本的0.42%，而霍爾森自1750年以來被歸責的全球工業碳排占比也約0.42%，兩者相互對應。除此之外，原告也要求霍爾森在2030年前減少43%溫室氣體排放、2040年前減少69%。霍爾森則延續一貫立場，公司強調目標是在2050年前達成淨零，但認為法院不是處理氣候變遷這種全球議題的適當場域；即便如此，面對法院受理的結果，霍爾森也表示「不意外」並將提起上訴。值得注意的是，霍爾森自2019年起已不再於印尼擁有水泥廠，但原告仍認為企業對推升全球溫度與海平面上升負有部分責任。這起案件之所以被國際關注，關鍵在於它把焦點從傳統「石油巨頭」移向「水泥」這類難減碳產業。外界常引用的估算指出，水泥產業約占全球二氧化碳排放約7%到8%，而排放不只來自燃料，還包含石灰石煅燒等製程本身的「必然排放」，也讓減碳路徑更棘手。對行動人士而言，若帕里島案能在瑞士走到實質審理，將替更多「受害地在南方、企業總部在北方」的跨境氣候訴訟打開一條路。企業氣候訴訟近年確實一路升溫，但結果不一定都如原告所願。像德國「祕魯農民告RWE」案，法院雖最終駁回個案請求，仍在判決論理上留下「大型排放者原則上可能要為氣候風險負責」的討論空間；荷蘭「殼牌案」在上訴審也出現轉折，法院推翻一審要求殼牌在2030年前達特定減排比例的命令，凸顯法院要如何界定企業義務、舉證因果關係，仍是各國攻防核心。帕里島案接下來若進入實體審理，勢必也會在「責任歸屬」與「損害因果」兩大門檻上正面交鋒。