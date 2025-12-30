我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對流感等突發傳染風險，不少家長的第一反應是「少去接觸人群」，但也有另一群家長反其道而行之，選擇讓孩子「主動訓練防禦力」。（圖／小松鼠體操提供）

▲體操不再是少數專業運動員的領域，而是成為一種普及化的運動方式。（圖／小松鼠體操提供）

▲小松鼠體操創辦人詹蕎僖。（圖／小松鼠體操提供）

季節變化導致國內流感疫情升溫，雖然疫苗施打率提高，但保護力仍需時間建立，加上孩童族群為易感者，防疫壓力倍增。在這波疫情下，許多家長選擇減少外出與課程安排，不過，也有不少家庭反而堅持讓孩子持續參與運動課程。幼兒體操品牌「小松鼠體操」創辦人詹蕎僖接受專訪表示：「很多家長會跟我們分享，雖然學校班上有因流感停課的情況，但他們仍希望孩子來體操課，因為這裡是他們穩定身體、強化抵抗力的地方。」。詹蕎僖指出：「我們看到很多來上課的小朋友，偶爾也會有感冒或腸病毒的症狀，但通常只辛苦一兩天，很快就恢復活力，甚至比家長還快。」她認為，這與孩子平時有穩定進行大肢體運動、流汗、吃得好睡得飽，息息相關。「其實關鍵在於習慣。」她強調，孩子不像成人能有語言表達身體不適，因此唯有透過長期運動建立的身體節奏，才能面對病毒時不慌不忙，迅速啟動自我防護與修復機制。面對流感等突發傳染風險，不少家長的第一反應是「少去接觸人群」，但也有另一群家長反其道而行之，選擇讓孩子「主動訓練防禦力」。這背後的邏輯正是小松鼠體操一貫強調的「從日常訓練建立保護力」概念。「很多孩子跌倒後不知道怎麼反應，或是動作不協調，反而在小意外中造成更大受傷，這就是因為他們平時缺乏身體覺察與反射能力的訓練。」詹蕎僖說，幼兒體操課程設計強調平衡、支撐、翻滾等動作，就是在潛移默化中建構孩子的自我保護能力。過去家長送孩子來體操課，常因為孩子太活潑、太好動，但這兩年她觀察到一個明顯趨勢，「專注力不足」成為家長最在意的議題。「很多家長說，孩子無法久坐、注意力不集中，甚至沒興趣參與團體活動，想靠運動培養他們的長期喜好與自我目標感。」她表示，這反映出現代家庭在高刺激、快節奏環境下，孩子更需要「身心整合」的支持，而非只是「動一動就好」。「其實小朋友不喜歡『運動』這兩個字，他們喜歡的是『玩』。」詹蕎僖解釋，小松鼠體操的課程刻意遊戲化設計，讓動作指令像童謠節奏，讓課程像闖關活動，透過具體稱讚與正向鼓勵，引導孩子在參與中自然建立成就感。「他們可能從來沒覺得自己在運動，只是期待下一次來教室可以『玩什麼』。」詹蕎僖說，這也是孩子持續喜歡體操的祕密，不是用壓力，而是用喜歡讓他們願意長期堅持。疾管署提醒，疫苗仍是降低流感重症風險的最有效方式，尤其對65歲以上長者與慢性病患而言更為關鍵。然而，對於2至12歲的孩子而言，除了疫苗接種，平時的身體狀態與活動習慣，更可能影響他們是否「生病快、也好得快」。「體操不會保證你不感冒，但它能讓你有能力面對感冒。」詹蕎僖最後說道，「如果我們能讓孩子從小身體有力、心理有底，那就是對他們一生最大的健康投資。」