▲林書豪在退休儀式上留給台灣籃球的一句話，成為這一年最具重量的提醒，他說：「一起合作會走得更遠」，一語道破台灣籃壇振興的解方。（圖／記者林柏年攝）

台籃史上最耀眼的巨星、前NBA球星林書豪，今年8月正式宣布高掛球鞋，為傳奇的職業生涯畫下句點。新北國王於12月28日賽後為他盛大舉辦「Linsanity Forever」球衣退休儀式，象徵「林來瘋」正式告別賽場。林書豪昨（30）日也在個人社群媒體感性發長文，首度揭露他在生涯巔峰與低谷間，與球迷、媒體之間最私密的互動，字裡行間充滿溫暖與釋懷。林書豪在文中坦言，運動員常被警告「捧得越高、摔得越重」，而他在長年的職業生涯中，確實體會過這種從雲端墜落的衝擊感，更曾因此感到憤世嫉俗。但到了生涯末段，他卻在球迷身上看見了完全相反的力量。他分享了一位受憂鬱症困擾的球迷來信，對方因他的生命故事而獲得重生的力量。林書豪感性表示：「那一刻我才明白，運動員與球迷間的互動，遠比我以為的更深。更有許多時候，是球迷們的故事反過來激勵了我。」兩天前，林書豪特別與100位媒體朋友舉辦了一場私人感謝會，現場氣氛與以往嚴肅的記者會截然不同。看著媒體朋友們穿著他的球衣敘舊，林書豪感觸良多：「這是我與媒體朋友之間從未有過的經驗，這次聚會提醒了我，許多媒體朋友人都很好很親切，只是工作時必須努力做好自己的任務。」他特別提到，雖然世界上確實存在著「吹捧後再推你下山」的殘酷，但他更深切感受到，有成千上萬的人是從頭到尾都舉起他、支撐著他，陪他走過每一段巔峰與低谷。新北國王舉辦的「Linsanity Forever」儀式，正式將林書豪的7號球衣升上主場上空。林書豪最後以一句「永遠愛你們，Jeremy」向全台球迷告別，象徵一個時代的終結。雖然球場上的「林來瘋」已成絕響，但他留下的影響力，早已不限於球場，而是像他說的一樣，會有人因他的生命故事而獲得重生的力量。