我是廣告 請繼續往下閱讀

澤倫斯基積極爭取美軍進駐烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）30日表示，基輔正與華府討論將美國進駐烏克蘭作為安全擔保的一部分，並重申他願意以任何形式與俄羅斯總統蒲亭會面，以尋求結束2022年開始的俄烏戰爭的途徑。根據路透社報導，澤倫斯基是在WhatsApp的媒體群組中作出上述表示。他指出，基輔致力於持續談判以結束這場由俄羅斯於2022年發動的全面戰爭，並強調他已準備好以任何形式與蒲亭會面。美國總統川普（Donald Trump）28日曾表示，他與澤倫斯基「或許非常接近」達成終戰協議，儘管「棘手的」領土問題依然存在。在安全擔保方面，川普比澤倫斯基更為謹慎，但他表示協議進度已達95%，並預期在美國的支持下，歐洲國家將「承擔起很大一部分」的責任。另一方面，俄羅斯則宣稱，烏克蘭派遣無人機鎖定蒲亭位於俄羅斯的總統官邸，並表示將因此重新檢視並強化談判立場；而基輔則回應稱，這項指控毫無根據，意在破壞艱辛推進中的和平談判。澤倫斯基也在WhatsApp群組中指出，美軍進駐烏克蘭將大幅提升基輔的安全保障。他表示：「我們確實正與川普及支持基輔的盟國討論此事。我們希望如此，這將是安全擔保的強大後盾。」白宮對在與俄羅斯的任何和平協議下派遣美軍前往烏克蘭的問題不予置評。澤倫斯基表示，儘管他在29日強調雙方深陷互信不足，但他仍願意與蒲亭會面。他稱：「我告訴川普和歐洲領導人，我準備好與蒲亭進行任何形式的會面。我不害怕任何形式……最重要的是俄羅斯人不要害怕。」