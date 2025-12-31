我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇日本二刀流球星大谷翔平在2025年賽季又繳出MVP身手，無論打擊或投球都再次證明其聯盟頂級身手。整季他出賽穩定，打擊率2成82、敲出55支全壘打、貢獻102分打點，OPS高達1.014，並跑出20次盜壘成功，自6月起更重返投手丘，展現完整二刀流價值。近日大聯盟也再公布大谷翔平的安打落點圖，再度讓外界看到他的全方位打擊技巧。大聯盟官方X近日公開大谷本季的安打分布圖，並以「證明能將超規格火力送往全場」形容他的擊球能力，特殊的打球走向也引發球迷熱議。根據MLB官方數據網站「Baseball Savant」顯示，大谷本季共擊出172支安打，其中包含83支一壘安打、25支二壘打、9支三壘打，以及全聯盟排名第2的55轟，長打合計高達89支。從分布圖來看，大谷翔平的全壘打展現驚人的飛行距離，且落點幾乎平均分布於全方向；相較之下，一壘安打則多集中在拉打方向與右外野。一般強打者多以拉打全壘打為主，但大谷卻能將長程砲火送往左、中、右外野，成為極為罕見的全方位長打型打者。隨著數據的披露，也有人直呼「二壘打竟然比全壘打少」、「真正的全方向開轟」、「超過一半安打都是長打，投手只能閃躲」，也顯現在季後賽中，即便大谷翔平處於低潮階段，對手還是寧願在關鍵時刻敬遠大谷翔平，因為從數據層面來看，只要大谷翔平站上打擊區，就是對投手有著巨大的威脅。