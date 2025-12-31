2025年最後一天，平常累積的消費點數別忘了趕快換一換！有民眾在社群平台提醒，有一些點數到期日就是12月31日，一到明天就會通通失效，像是統一集團（7-11）的OPENPOINT、萊爾富、高鐵、秀泰、威秀、寶雅等，提醒大家一定要去檢查、兌換，有其他人看到馬上把高鐵點數拿去換星巴克咖啡，並紛紛向原PO道謝「好人一生平安」、「我的超人們」。
2025年就快過完了，有些點數可不會跟著跨年！有網友在Threads發文表示，「2026年到來前，最需要的資訊：有什麼點數是12月31日過後就會到期的啊？請大家告訴我，我常常跨了年後才發現忘記換」。
有位內行人對此整理出一份點數到期清單，給其他人參考，PTT也有熱心人整理點數到期的平台，提醒大家趕快把點數兌換掉，以免浪費。許多網友看到後紛紛表達感謝，「謝謝好人一生平安」、「天啊好險有滑到這篇直接高鐵點數怒換星巴克！」「天啊，問這問題跟知道答案的大家是什麼天才嗎」。
12月31日點數到期平台
📌交通、生活類
◾台灣高鐵會員TGo
◾台鐵
◾OPENPOINT
◾萊爾富
◾UUPON
◾HAPPY GO
◾中華電信Hami points
◾環保集點
◾HAHAGO
◾寶雅
◾宜得利
◾IKEA
◾全支付全點
📌百貨公司類
◾台北101
◾微風Breeze
◾誠品
◾京站
◾ATT4FUN
◾CITYLINK
◾環球購物中心
◾三創
📌美食、餐廳類
◾摩斯漢堡MOS金點
◾天仁茗茶
◾三商i美食
◾漢來美食
◾瓦城
◾你訂、Ocard部分商家點數
📌娛樂類
◾威秀影城
◾秀泰影城
📌銀行類
◾台灣pay紅利點數
◾各家信用卡紅利點數
其他交通、生活類點數期限
◾全家、美廉社、爭鮮：隔年3月31日到期。
◾屈臣氏：隔年11月30日。
◾無印良品、王品瘋美食、豆府鐵粉卡：MUJI passport點數使用期限為獲得後365天到期。
◾HOLA、特力屋：點數效期以月計算，點數自取得當月起算12個月失效。如果在12個月內有消費，點數效期將延展12個月。
◾全聯福利點：福利點有效期限請至PX Pay APP，點數紀錄處查詢，或洽詢全聯客服（客服中心專線 0800-010-178/手機改撥02-25337700/客服信箱）。
◾LINE POINTS：最後一次獲得點數當日起算180日止。
◾新光三越：隔年1月31日。
◾PK雙饗卡：獲得次月起2年15天。
◾麥當勞M point ：隔年同月月底。
◾金色三麥：點數效期為1年。
資料來源：Threads、PTT、各平台官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
有位內行人對此整理出一份點數到期清單，給其他人參考，PTT也有熱心人整理點數到期的平台，提醒大家趕快把點數兌換掉，以免浪費。許多網友看到後紛紛表達感謝，「謝謝好人一生平安」、「天啊好險有滑到這篇直接高鐵點數怒換星巴克！」「天啊，問這問題跟知道答案的大家是什麼天才嗎」。
📌交通、生活類
◾台灣高鐵會員TGo
◾台鐵
◾OPENPOINT
◾萊爾富
◾UUPON
◾HAPPY GO
◾中華電信Hami points
◾環保集點
◾HAHAGO
◾寶雅
◾宜得利
◾IKEA
◾全支付全點
◾台北101
◾微風Breeze
◾誠品
◾京站
◾ATT4FUN
◾CITYLINK
◾環球購物中心
◾三創
◾摩斯漢堡MOS金點
◾天仁茗茶
◾三商i美食
◾漢來美食
◾瓦城
◾你訂、Ocard部分商家點數
◾威秀影城
◾秀泰影城
📌銀行類
◾台灣pay紅利點數
◾各家信用卡紅利點數
其他交通、生活類點數期限
◾全家、美廉社、爭鮮：隔年3月31日到期。
◾屈臣氏：隔年11月30日。
◾無印良品、王品瘋美食、豆府鐵粉卡：MUJI passport點數使用期限為獲得後365天到期。
◾HOLA、特力屋：點數效期以月計算，點數自取得當月起算12個月失效。如果在12個月內有消費，點數效期將延展12個月。
◾全聯福利點：福利點有效期限請至PX Pay APP，點數紀錄處查詢，或洽詢全聯客服（客服中心專線 0800-010-178/手機改撥02-25337700/客服信箱）。
◾LINE POINTS：最後一次獲得點數當日起算180日止。
◾新光三越：隔年1月31日。
◾PK雙饗卡：獲得次月起2年15天。
◾麥當勞M point ：隔年同月月底。
◾金色三麥：點數效期為1年。
資料來源：Threads、PTT、各平台官網