德國北萊因－威斯特法連邦（North Rhine-Westphalia）主要城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）在聖誕節假期時發生重大竊案。當地一間儲蓄銀行的金庫遭到一群竊賊鑽牆闖入，撬開了數個保險箱盜走裡頭的現金與貴重物品，造成至少3000萬歐元（約台幣11億元）損失。綜合路透社等外媒報導，事情發生蓋爾森基興的一間火花儲蓄銀行（Sparkasse）分行。由於德國多數商店與銀行從24日傍晚開始進入聖誕假期，一直到29日凌晨火警警報器響起，警方進入大樓檢查時，才發現這間銀行被人鑽出大洞，金庫遭人洗劫。警方表示，竊賊疑似自地下停車場潛入，在金庫牆壁鑽洞後進入室內，隨即撬開大量保險箱，得手後再沿原路撤離。有目擊者報稱週六（27日）晚間曾看到數名男子在相鄰停車場的樓梯間搬運大型袋子。另有目擊者說，曾看到一輛黑色汽車於週一早上從車庫內駛離，警方指出，該車掛著一面在漢諾威（Hanover）失竊的車牌，該地距離蓋爾森基興東北方200多公里。事後調查發現，金庫內超過3000個保險箱被強行打開，裡面的現金、珠寶和黃金全都遭到搜刮一空。若依照每個保險箱平均價值約1萬歐元估算，整體損失金額相當驚人，初步估計總損失約3000萬歐元。30日時，數十名憤怒的客戶聚集在銀行門前，大聲高喊著「讓我們進去！」。一名在分行外等候的男子告訴《世界報》廣播公司：「我昨晚整夜沒睡。我們完全得不到任何訊息。」他補充說，他已經使用這個保險箱長達 25 年，裡面存放著他的退休養老金。另一名男子則表示，他使用保管箱來存放全家人的現金和珠寶。