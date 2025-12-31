我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院司法法制委員會今（31）日初審《政務人員條例》草案，民眾黨立院黨團總召黃國昌質詢說，民眾黨支持此法，否則政務人員無法可管，例如監察院長陳菊請假迄今已超過1年，卻無法可管，他衷心祝福陳菊早日康復，但一個政務官可以請假超過一年，也不在意外界觀感，是因為監察院是肥貓院，有沒有院長沒差嗎？監察院列席代表回應，依《公務人員請假規則》，陳菊優先請自己的假與事假，可以請65天，若有不能短期治癒的疾病，兩年內最長不得請病假超過1年。黃國昌質疑，即使依《公務員請假規則》，陳菊請假也早就超過期限，她到底是怎麼請假的？監察院官員說，詳情不清楚，只能事後提供，不過陳菊都會依規定請假。黃國昌說，總統賴清德日前公布，由前立委黃適卓出任監察院秘書長，現在陳菊不在，人事案是由誰定案的？監察院官員說，依程序請總統公布。黃國昌說，黃適卓2015年參選第8屆立委時，以文宣抹黑對手楊麗環，更二審被判處4月徒刑，一個被判刑的人要當監院秘書長，可以怎麼整飭官箴？先整飭自己的官箴吧。黃國昌也問，監院前秘書長李俊俋因濫用公務車下台，還有其他監委也遭指控濫用公務車，監察院說會調查，但迄今沒進展。監院官員說，調查案已送到監院院會，但院會是秘密會議，他不清楚進度。黃國昌批，這就是監察院，調查到最後都不了了之。