根據現行《憲法》增修條文規定，只有立法院有權提案罷免總統、副總統。國民黨立委翁曉玲提案修憲，只要經選舉人總數1.5%以上提議，10%以上連署，就可提出罷免案。民進黨立委吳思瑤酸翁曉玲是違憲之母，提案只是想要鬥爭總統賴清德。翁曉玲今（31）日受訪反嗆，民進黨發動大罷免時，就沒想到會違憲嗎？她指出，《憲法》保障人民享有直接民權與罷免權，現行制度下，立委、議員及縣市長等民選公職，人民只要透過一定比例的提案與連署，即可發動罷免，但總統雖然已是直接民選，在罷免制度上卻無法比照辦理，令人遺憾。翁曉玲指出，目前總統罷免案只能由立委提出，經立院通過後才能交付人民行使罷免權，人民無法直接發動總統罷免案，顯示制度上對人民行使總統罷免提案權不完整，這樣的設計不足以保障人民直接行使權利，因此有修憲的必要，應將完整的總統罷免提案權還給人民。翁曉玲也提到，除修憲外，希望總統能到立法院說明國防預算等重大議題，包括1.2兆元國防採購案，以及立法院已通過法律要求行政院編列預算，卻未獲執行的問題。她指出，這些都涉及我國憲政民主法制發展，也關係社會對賴清德政府施政方向的理解，應由總統向社會大眾說清楚、講明白，才能讓立委妥善審查相關法律與預算案。翁曉玲強調，若立委做不好，4年後可由選民更換；同樣邏輯下，若認為總統施政不當，只要有一定比例的民眾提案與連署，發動總統罷免案並交由全民投票，依照民進黨所主張的邏輯，同樣具備民主正當性。