中央公告 2026 年（民國 115 年）起逐步禁止家戶廚餘養豬，廚餘去化成為各縣市的首要任務。台中市與屏東縣政府近日接連宣布加碼補助，台中市預計補助 1 萬台，而屏東縣最高可領 6000 元。面對市面上琳瑯滿目的品牌，《NOWNEWS今日新聞》整理 2026 廚餘機補助懶人包，包含申請重點，避免買錯機型導致領不到錢！
台中萬戶加碼、屏東補助最高 6000 元
台中市長盧秀燕宣布，為配合 2027（民國 116 年）全面禁廚餘養豬政策，市府提前整備，投入 5000 萬元經費推出「家用廚餘機補助方案」，預計補助 1 萬戶，每戶補助5000元，是全台規模最大的計畫。市民需透過 台中通 APP 廚餘機申請，進行線上作業。
屏東縣則針對設籍民眾提供發票金額 40% 的補助，最高可領 6000 元。屏東方案特別要求民眾在申請時需檢附「處理前」與「處理後」的彩色對照照片，發票日期必須在 115 年 1 月 1 日之後，且補助範圍僅限機體，耗材並不包含在內。
選購攻略：乾燥式 vs 生物分解廚餘機
了解補助政策後，如何挑選適合的機型？專家建議民眾應根據家庭習慣與預算來評估 乾燥式 vs 生物分解廚餘機：
• 乾燥研磨型： 利用高溫烘乾搭配研磨技術，短時間內將廚餘體積縮小 90%。如知名品牌 Panasonic 廚餘機評價補助 詢問度極高，因其處理後呈粉末狀、無異味且不需耗材（部分機型），非常適合都會家庭。
• 生物分解型： 利用微生物菌種自然分解，產出物可直接作為園藝肥料，具環保優勢。但處理時間較長，且不建議處理骨頭或硬殼，需定期補充菌種。
避雷提醒：廚餘粉碎機補助限制
並非所有機器都能領到錢！民眾選購時需特別留意 廚餘粉碎機補助限制。目前政府列入補助的僅限「乾燥處理型」與「生物分解型」。
• 粉碎研磨型（鐵胃）： 多採廚下安裝（如圖），將廚餘磨碎後排入下水道。雖然不佔空間，但因可能導致建築水管或公共下水道阻塞，多數縣市不予補助。
• 冷凍／冷藏型： 只有低溫保鮮功能以減少臭味，無法達成源頭減量，也不在補助範圍內。
最後總結：115 年元旦記得先拍照
最後提醒民眾，廚餘機補助多採「先買後申請」且有名額限制。屏東縣民自 115 年 1 月 1 日起購入後，記得先拍下「廚餘入機」與「處理完成」的對照照片；台中市民則需在 1 月 2 日準時登入「台中通 APP」線上搶位。
選購前除了參考 Panasonic 廚餘機評價補助 穩定的機型，市面上熱門的「Foodcycler 廚餘大師」或近期竄升的「KUDI 廚餘機」評價也相當優質。只要確保機型符合規範，就能順利領到這筆 5000 至 6000 元的環保紅包！
資料來源：台中市政府、屏東縣政府、486團購
|縣市
|補助金額上限
|申請日期
|申請管道與名額限制
|台中市
|定額 5,000 元
|115/01/02 起
|限額 1 萬戶，透過 台中通 APP 廚餘機申請
|屏東縣
|6,000 元 (40%)
|115/01/01 起
|網路或紙本，需檢附使用前後對照照片
