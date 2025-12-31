2026紫南宮馬年錢母將於元旦1月1日正式發放，今（31）日跨年上午8時已提前開放排隊，而馬年錢母除了紀念幣以外，還有象徵「馬上有錢」的馬年套幣展示座，和隨處可戴的錢母項鍊。本次活動前5000名信眾還可加碼拿到金雞蛋，每顆蛋中都附有福氣兌換券，有機會抽中金戒指、套幣組等多項好禮。《NOWNEWS今日新聞》整理紫南宮馬年錢母領時方式、時間地點、排隊動線、排隊規定等相關資訊，帶領讀者一文快速理解。
📍「紫南宮馬年錢母」領取時間、地點
◾領取時間：2026年1月1日上午9時開始發放，只要在上午10時前排進隊伍裡皆可拿到馬年銀色錢母一枚。
◾發放地點：紫南宮「呷丁酒廣場」活動會場後端處，位於紫南宮旁的金天宮斜對面。
📍紫南宮馬年錢母排隊規定
◾2025年12月31日上午8時開放排隊，此時段前需場佈，請勿在此逗留或佔位。
◾排隊起點設立於社寮里大公街12-24號後之溫室旁小路，開始發放秩序卡時，會將隊伍帶進稻田裡。
◾提早排隊會拿到「提早排隊秩序維持卡」，必須一直待到2026年1月1日元旦領到錢母為止，不可拿到維持卡就離場，期間將有工作人員不定時蓋章，少蓋一個章就不可領取錢母。
◾發放秩序維持卡時，認人不認物，屆時將會移除所有「以物」佔位的物品，不聽規勸者，工作人員有權取消其排隊資格。
📍紫南宮馬年錢母款式
南投竹山紫南宮以祈求發財金、金雞和錢母聞名，每年元旦廟方都會發放象徵好運的錢母，是信眾最愛的開運小物。紫南宮2026年馬年元旦將發放馬年錢母，今年以駿馬奔騰為主題，同時將送馬年套幣展示座、錢母項鍊等多項好禮，前5000名甚至還能拿到金雞蛋。
◾紫南宮馬年錢母
為配合2026馬年，紫南宮馬年錢母以「駿馬奔騰」為意象，錢母共有金、銀兩款，分別鍍上純金與純銀色澤，以貔貅為造型，象徵駿馬開拓財源，錢母正面為土地公像，背面刻有「馬到成功開新運」字樣。
◾紫南宮馬年套幣展示座
馬年套幣展示座以木紋駿搭配金色聚寶盆為設計，象徵「馬上有錢、財運奔騰」，包裝外盒則致敬國際精品愛馬仕橘。
◾紫南宮馬年錢母項鍊
主打隨身可攜帶，方便信眾隨時佩戴祈求平安，兼顧美觀與紀念價值。
📍紫南宮金雞蛋獎項
前5000名領到錢母的幸運兒，可以額外得到一顆金雞蛋，每顆蛋中皆附有福氣兌換券，獎項眾多包括金戒指15個、6000元現金20包、典藏套幣1200份、福氣項鍊300條、福氣金銀錢母1000組，以及馬年金色錢母2465個，獎品共計多達5000份。
📍紫南宮馬年錢母發放交通管制
紫南宮因辦理2026馬年錢母發送活動，考慮動線和參加活動人員安全，水濂廣場（捐血車停放處）停車場、原丁酒廣場停車場，自114年12月30日18時起至 115年1月1日活動結束時，暫時不提供停車服務。
📍紫南宮交通免費接駁車
◾起程：每天早上08：35至下午4：35每個小時一班免費接駁車，由竹山交流道接香客到紫南宮，候車地點在「車籠埔斷層教育園區內」的「警衛室」旁。
◾回程：每天早上9：00至下午5：00每個小時一班免費接駁車，由紫南宮載送香客到竹山交流道，候車地點在紫南宮戲臺旁。
資料來源：竹山紫南宮臉書、竹山紫南宮官網
