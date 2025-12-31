我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）芝加哥白襪在休賽季動作頻頻，繼簽下日本強打村上宗隆後，如今再度成為市場焦點，根據外媒報導，白襪已躍升為爭奪西武獅王牌投手今井達也的重要競爭者之一，在交涉期限逼近之際，以「黑馬」之姿加入戰局，有望搶下今井達也，與村上宗隆組成日本雙星。今井達也在今年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，談判期限為台灣時間1月3日上午6點。原先外界普遍認為洋基、費城人、大都會與小熊等資金雄厚、常年鎖定季後賽的球隊將是主要買家，不過消息指出，部分強權目前將補強重心轉向其他自由球員，談判進度相對保守，使市場一度陷入觀望狀態。隨著時間逼近，也傳出白襪展現高度積極態度。據悉，球團內部將今井達也評價為「王牌等級」先發，並視補強輪值為當前首要任務。白襪上季無任何投手投滿規定局數，先發戰力明顯吃緊，休賽季急需即戰力撐起輪值。市場傳出，白襪可能以較短年期、約3年左右的合約架構切入談判，搭配較高年均薪與明確角色定位，吸引今井達也加盟。今井達也本季在日職表現亮眼，為西武投出163.2局、防禦率1.92，送出178次三振、僅被敲6支全壘打；近3季累積470局、防禦率2.18，穩定度備受肯定。大聯盟官網記者費恩桑德將他列為休賽季自由球員榜第11名、先發投手第4名，市場預估合約規模可能接近7年、總值約1.54億美元（約為45億台幣）。白襪日前已以2年3400萬美元（約為10億台幣）簽下兩屆日職MVP村上宗隆，若再成功網羅今井達也，將形成罕見的「日籍雙星」組合，勢必也將在日本市場颳起一陣旋風。