中國圍台軍演展開實彈射擊，封鎖台灣，其中第4號實彈射擊臨時危險區，實際上不僅涵蓋領海，甚至已包括領海基點編號T15的七星岩，等同納入台灣附屬島礁土地與內水範圍。不過前立委蔡正元說，這場軍演本質上是解放軍用來「傳遞訊息」的政治性動作，實際嚴重性並不高，甚至還不如美軍在委內瑞拉外海的軍事部署。蔡正元在政論節目《頭條開講》表示，解放軍在演習中刻意保留空域，讓台灣往返美國的航班不受影響，桃園機場往南飛往東南亞與歐洲的主要航線也照常運作，顯示並非真正封鎖。他指出，若真有封鎖意圖，關鍵航線不可能開放。此外，解放軍宣稱要封鎖台灣「能源線」，卻未封鎖台中港，使煤炭、天然氣與石油運輸未受影響，顯示演習層級有限。蔡正元分析，這次軍演一方面是訓練部隊，另一方面則是向三個人傳遞訊息，包括美國總統川普、日本首相高市早苗，以及台灣總統賴清德。他認為，軍演是在回應川普於12月中旬對台軍售111億美元，但時點卡在台北市長蔣萬安舉辦雙城論壇，只能延後動作。針對日本，則是在北部實彈演習回應「台灣有事」論述；至於賴清德，則是藉由在冬季惡劣天候下演習，反駁「提高軍費即可提高共軍攻台門檻」的說法。蔡正元指出，北京對賴清德近期言行不滿，但仍選擇以有限度軍演警告。他認為美日能理解這層訊號，整體局勢仍可控，軍演規模不大，台股反應也反映市場判斷，此舉僅止於政治傳話，而非實質封鎖行動。