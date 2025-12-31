我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安聖基驚傳病危，讓不少粉絲都十分擔心。（圖／翻攝自維基百科）

突然噎食昏迷 現場施作CPR搶命

曾抗血癌再遇危機 外界齊聲集氣

韓國演藝圈傳出令人震驚的消息，73歲資深演員安聖基驚傳病危，昨（30）日下午在家中用餐時不慎噎到，當場失去意識，緊急送醫搶救，目前已入住加護病房觀察，狀況不容樂觀，消息曝光後韓國影壇與影迷圈一片譁然，紛紛為這位被尊稱為「國民影帝」的重量級人物集氣祈福。根據韓媒報導，安聖基昨、日下午約4時在住處進食時，因食物卡住喉嚨導致呼吸受阻，隨即倒地昏迷，家屬第一時間報案求助，救護人員抵達現場後立刻進行心肺復甦術（CPR），並緊急送往鄰近醫院急診室搶救，院方經過初步急救處置後，評估其狀況仍相當危急，隨即安排轉入加護病房持續監測，目前尚未脫離險境。安聖基是韓國影視史上極具象徵性的演員之一，橫跨電影、電視與舞台劇領域，演藝生涯長達數十年，曾多次奪下百想藝術大賞、青龍電影獎與大鐘賞等重量級獎項，被譽為韓國影壇最具代表性的演技派人物，他的演技一向以沉穩、內斂卻充滿力量的表演風格聞名，深受業界與觀眾敬重，是無數後輩演員心中的標竿。值得一提的是，安聖基曾於2022年公開證實罹患血癌，當時為專心接受治療而暫時放緩工作步調，所幸後續狀況一度穩定，此次再度因突發意外送醫並入住加護病房，讓外界更加憂心其健康狀況，消息曝光後韓國影壇人士、影迷與網友紛紛在社群平台留言祝福，希望這位陪伴無數觀眾成長的國民影帝，能再一次挺過難關。出生於首爾的安聖基，7歲便以童星身分踏入影壇，年少成名後一度淡出演藝圈專注學業，畢業於韓國外國語大學越南語學系，具備優異外語能力，自1980年代正式重返影壇後，他累積演出電影作品超過80部，題材橫跨歷史、政治、戰爭與人性刻畫，曾兩度在電影中飾演韓國總統角色，形象深入人心，也讓他成為「國民演員」的代名詞。