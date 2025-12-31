我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞工保險局今（19）日發放6大津貼，其中一項最高可領近10萬元，提醒符合資格的民眾，儘速透過網路銀行或存摺明細確認款項，確認是否到帳。根據勞保行事曆，今日將發放產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙(基本保證)年金6項補助津貼。其中國民年金保險喪葬給付，是用被保險人過世那個月的投保金額，直接乘以5個月來計算。自2023年1月1日起，國保月投保金額調整為19,761元，因此最高喪葬補助可以領到19,761乘以5，也就是98,805元。如果是較早前的月投保金額，例如18,282元，則是領91,410元。此外，申請期限為保險人過世後5年內。在生育給付部分，勞保局表示，有5年請求權時效，被保險人分娩或早產次日起，必須在5年內提出申請，若超過5年後才申請，因已超過期限，勞保局會核定不予給付。勞保局提醒，津貼款項將直接撥入申請時提供的帳戶，若發現尚未入帳，可聯絡勞保局查詢狀況。另外，民眾也可利用勞保局官網、行動版網頁或撥打客服專線了解更多申領細節。