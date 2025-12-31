我是廣告 請繼續往下閱讀

中國圍台軍演展開實彈射擊，封鎖台灣，其中第4號實彈射擊臨時危險區，實際上不僅涵蓋領海，甚至已包括領海基點編號T15的七星岩，等同納入台灣附屬島礁土地與內水範圍。不過國防部強調，射擊落彈區散布在我24浬線周邊。中華戰略學會資深研究員張競說，國防部搞錯重點，「人家都開朝你開槍了，還在吵24浬線根本沒意義。」不過張競也分析，解放軍此次對海射擊使用的應是啞彈，這在軍事演訓中相當常見。他強調，彈頭種類本身並非關鍵，真正值得警惕的是兩岸關係持續惡化的趨勢，張競說明，若使用實彈，擊中海面後通常會出現爆炸與黑煙；若僅出現水柱、未發生爆炸，則多半為啞彈。他強調，「什麼彈不重要」，重要的是對方釋放出的政治與軍事訊號，以及台灣如何回應這種高張力情勢。他也整理三種常見對海射擊彈頭差異，包括僅能透過水花觀測彈著的啞彈、可在海面留下明顯染色痕跡的海水染色彈，以及配合導引飛彈使用、需回收分析的遙測彈。張競指出，近年彈著觀測已逐漸由無人機取代水面艦艇，提升安全性與效率。張競最後提醒，彈著集中並不等於命中精準，外界不宜過度解讀畫面效果。他強調，當前真正需要正視的是兩岸互信下降所帶來的風險，唯有溝通與降溫，才能避免情勢進一步失控。